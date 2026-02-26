Real Betis Balompié - Sevilla Fútbol Club: Horario, canal de TV y dónde ver el derbi en directo y online

Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club se citan este domingo 1 de marzo en La Cartuja para el segundo derbi de la temporada. Los verdiblancos llegan tras el empate con el Rayo y con apenas un día de descanso, mientras que Matías Almeyda concedió dos jornadas libres a los suyos después del 0-1 en Getafe, preparando una semana corta pero intensa.

El "horario" de la previa queda marcado: el viernes 27, tras el penúltimo entrenamiento, Manuel Pellegrini hablará en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y Almeyda en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, ambos a las 12:30. El sábado 28 los verdiblancos se ejercitarán a puerta abierta en La Cartuja y los sevillistas lo harán a puerta cerrada primando la tranquilidad en una semana especial.

Betis, tres bajas y una sanción

En la enfermería siguen Sofyan Amrabat, Isco y Giovani Lo Celso, tres ausencias sensibles sin plazos claros (Amrabat encara la fase final; Isco progresa; Lo Celso, sin fecha). Además, Valentín Gómez se pierde el derbi por sanción. La gran duda es Héctor Bellerín, pendiente del último parte del técnico.

El Betis y Sevilla se reúnen en el Ayuntamiento antes "del mejor derbi de España" / El Correo

Sevilla, dos bajas y dos sanciones

Almeyda no contará por lesión con Marcao (baja de larga duración) ni con Rubén Vargas, que apunta a volver con el grupo la próxima semana. Tampoco estarán Tanguy Nianzou (quinta amarilla en Getafe) ni Joan Jordán (sancionado tras su expulsión ante el Alavés). En el capítulo de “altas”, el cuerpo técnico valora si alguno de los canteranos con buenas sensaciones entra ya en la citación.

Horario del partido entre el Betis y el Sevilla

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda en la jornada 26 de LaLiga EA Sports. El Gran Derbi se disputará este domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 horas en La Cartuja.

En el recinto de La Cartuja no hay enfrentamientos previos oficiales, sólo hubo media parte que se disputó en un amistoso a principios de siglo. En los últimos cinco encuentros ligueros en el Benito Villamarín, el Betis ganó el más reciente por 2-1, hubo tres empates a uno y una victoria del Sevilla en 2021 por 0-2. Desde 2015 no hay un 0-0 con los verdiblancos como locales.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Sevilla FC

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Después del derbi, los de Manuel Pellegrini viajarán a Getafe el próximo sábado y los de Almeyda recibirán el domingo al Rayo Vallecano.