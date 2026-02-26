Pellegrini y Almeyda, en cuadro: el parte de guerra con 8 bajas entre lesionados y sancionados para el derbi Betis-Sevilla

Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club medirán sus fuerzas este próximo domingo en el estadio de La Cartuja en el segundo derbi de la temporada. Mientras que en el conjunto verdiblanco solo ha habido un día de descanso después del empate con el Rayo, Matías Almeyda le dio dos a los suyos tras la victoria por la mínima en Getafe.

Será este viernes cuando Manuel Pellegrini y Matías Almeyda hablen ante los medios de comunicación tras el penúltimo entrenamiento de cada uno de cara al choque de La Cartuja. De hecho, tanto el chileno como el argentino lo harán a priori a la misma hora, a las 12:30.

El Ingeniero, media hora antes de conocer rival en octavos de la Europa League, repasará en la Ciudad Deportiva Luis del Sol la prueba ante el Sevilla que tendrá el domingo, aclarando también el estado de la enfermería de un Betis que llega con varios jugadores clave en ella como en estos últimos meses y que también cuenta con un sancionado.

El Pelado, por su parte, hará lo propio en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, confirmando si las buenas sensaciones de la semana en dos de sus canteranos los emplazan a este partido o es pronto para ver a uno de ellos en la citación, hablando también sobre alguno en el dique seco cuya vuelta se espera con ansia pero no tiene fecha marcada.

Valentín Gómez e Isaac Romero disputan un balón en el derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Liga / José Manuel Vidal / EFE

Así llega el Betis: tres lesionados y un sancionado

Sofyan Amrabat, Isco Alarcón y Giovani Lo Celso. Si no hay inconvenientes de última hora, los tres citados serán las bajas de Pellegrini para el derbi en el apartado de lesionados. El pivote de Huizen llegará en los próximos días a Sevilla para empezar con la fase final de su recuperación, el malagueño avanza en la suya pero será el mismo quien ponga fecha a su regreso y con el argentino no hay siquiera plazos. Si el de Rosario llega antes de que finalice la temporada tendrá opciones de convencer a Scaloni de cara al Mundial tras perderse el anterior que ganó Argentina. Sobre Héctor Bellerín será Pellegrini quien diga si llega o no.

Además de los tres centrocampistas se perderá el derbi Valentín Gómez. El central argentino cumplirá sanción tras la discutida acción ante el Rayo Vallecano en la segunda mitad después de entrar de refresco por Ricardo Rodríguez.

Tanguy Nianzou controla el balón durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Getafe CF y el Sevilla FC en el estadio Coliseum / AFP7 vía EuropDennis Agyeman / AFP7 / Europa Pressa Press / AFP7 vía Europa Press

Así llega el Sevilla: dos lesionados y dos sancionados

Marcao y Rubén Vargas son las únicas bajas de Almeyda por lesión para el domingo. Mientras que el brasileño se perderá toda la temporada, el suizo debería reaparecer con el grupo a partir de la próxima semana, siendo impensable verlo en el derbi. Aunque tuviera la más remota opción de llegar no correría el Sevilla el mismo riesgo que ya ante el Celta en enero le obliga ahora a seguir ausente un mes después.

Además del central brasileño y de Vargas, el Pelado tampoco tendrá entre los disponibles a Tanguy Nianzou y Joan Jordán. El francés vio la quinta amarilla en Getafe en una acción evitable y el catalán fue expulsado en la banda ante el Alavés y cumple su segundo partido de sanción en el derbi.