Alineación probable del Betis ante el Sevilla en el derbi: Cucho puede colarse en el plan de Pellegrini

El Gran Derbi ya ha llegado. Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club se enfrentarán por segunda vez esta temporada y lo harán por primera ocasión de forma oficial en el estadio de La Cartuja, siendo este un derbi sin precedentes en el recinto deportivo que comparten Sevilla y Santiponce.

Para dicha cita tan marcada en el calendario desde que éste se da a conocer en verano, Manuel Pellegrini otorgó un día de descanso a la plantilla tras empatar ante el Getafe en una tarde de fútbol con polémica y fallos de cara a portería que supuso un receso en un conjunto verdiblanco que persigue la Champions y que es dueño del quinto puesto con absoluto derecho.

Para defender más si cabe la parcela liguera que podría dar derecho a jugar Champions a final de temporada si en Europa cumplen los españoles y fallan los alemanes, el Ingeniero quiere recuperar esa localía en La Cartuja y ganar el derbi, motivo por el que también repetirá entrenamiento a puertas abiertas este sábado.

Alineación del Real Betis Balompié

Para traducir en real el objetivo de los béticos, el plan del entrenador chileno pasa por mantener prácticamente el once que venció en el Metropolitano y en Son Moix y empató ante los de Íñigo Pérez. Incluso podría por cuarta jornada consecutiva presentar el mismo sin variaciones, pero hay un jugador importante que se asoma tras tener minutos contra los vallecanos y es la principal duda del Betis en los que salgan de inicio ante el Sevilla.

En portería lo tiene claro Manuel Pellegrini y Álvaro Valles viene rindiendo a gran nivel. Cuando llegue la Europa League tendrá que decidir el santiaguino entre él y Pau López para rotarlos en las dos competiciones, pero hasta ese momento el de La Rinconada es fijo en el arco bético.

Por delante de Valles debería estar Aitor Ruibal en el costado diestro. No contará el Ingeniero seguramente con el resto de capitanes sobre el campo, al menos de inicio, algo que puede impulsar más la decisión de que el de Sallent sea titular por delante de Ángel Ortiz aunque el joven canterano apriete y demuestre estar preparado para choques de estas lides.

En el eje de la zaga Diego Llorente y Natan han ganado carrera respecto a Marc Bartra, y Valentín Gómez está sancionado y últimamente venía ocupando más el carril zurdo que actuando como central. En dicho lateral será Ricardo Rodríguez el que lo defienda una vez más cumpliendo su máxima de intentar no fallar aunque no se proyecte en exceso en ataque.

La baja de Amrabat y los ajustes de Pellegrini han llevado al Betis a mutar en este tramo liguero a un 4-3-3, con Marc Roca como pivote y Fornals y Fidalgo como interiores. El centrocampista de Vilafranca del Penedès reconocía a este periódico sentirse más cómodo en este esquema con dos escuderos por delante ayudándole en salida y en las coberturas. Nelson Deossa jugó a muy buen nivel de inicio en el derbi de la ida y podría ser el invitado inesperado en el once.

Antony celebra un gol durante el partido de La Liga EA Sports, disputado entre el Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié en el estadio Metropolitano / Ángel Pérez Meca / AFP7 vía Europa Press

Antony en la derecha y Abde en la izquierda tienen el puesto más que asegurado. El de Osasco llega tras no jugar el anterior derbi en Nervión por sanción y sus ganas aumentan en las horas previas. La pubalgia no le impedirá compartir ataque con su compañero marroquí con el que cada vez se entiende mejor.

Hasta aquí hay pocas dudas en el once, pero ¿apostará Manuel Pellegrini por repetir con Cédric Bakambu en punta? El congoleño ha firmado dos goles en los dos últimos partidos ante Mallorca y Rayo Vallecano con Cucho Hernández de baja, por lo que la decisión que tome el técnico verdiblanco, gran gestor de vestuario, puede sorprender. El cafetero es el hombre gol del Betis, pero Bakambu llega en forma en la búsqueda de un Real Betis Balompié que perseguirá su tercer derbi ganado de forma consecutiva.