Ladrón de Guevara no se fía del Panathinaikos: "No podemos lanzar campanas al vuelo"

El rival en los octavos de final del Real Betis Balompié será finalmente el Panathinaikos. Los verdiblancos jugarán la ida el 12 de marzo en Atenas y la vuelta el 19 de marzo en La Cartuja.

Tras el sorteo en Nyon (Suiza), Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico del Betis, ha hablado para los medios del club haciendo una primera valoración del rival al que se enfrentarán los de Manuel Pellegrini en el viejo continente, siendo el primer escollo para alcanzar la ansiada final en Estambul en el Besiktas Park.

Camino europeo del Betis

Si el Real Betis Balompié logra pasar los octavos de final, en cuartos seguiría el mismo orden jugando la ida fuera y la vuelta en casa. Ferencváros o SC Braga será su rival.

Genk-Friburgo y Celta-Lyon sería el hipotético cruce de los verdiblancos en unas semifinales. Si Friburgo o Lyon avanzan, el Betis jugaría la ida en casa y la vuelta fuera.

Ladrón de Guevara: "Afrontamos el reto con mucha seriedad"

Betis, favorito: "Muy buena. Pues la verdad que contento con el resultado del sorteo. Ahora hay que afrontar la eliminatoria con mucha seriedad. No podemos lanzar campanas al vuelo. Evidentemente, cuando te enfrentas a un equipo de la Premier puede ser más difícil, se igualan más las fuerzas. Pero igualmente, el Panathinaikos es un equipo acostumbrado a este tipo de torneos, a este tipo de partidos. Con muy buenos jugadores, con un buen técnico y por lo cual es una eliminatoria que hay que disputar desde el minuto uno. Intentar superar desde ese conocimiento de saber que todos los partidos tienen su dificultad".

Análisis del Panathinaikos: "Equipo ordenado, con muchos jugadores con mucha experiencia. Arriba son un equipo peligroso. Han firmado un delantero muy poderoso en lo físico, que además está haciendo goles y que seguro nos va a generar algunos problemas. Al final de estos partidos yo creo que siempre van a depender mucho más de que nosotros estemos bien que del propio rival. Nosotros estando bien, estoy convencido de que estaremos en condiciones de superarlos".

Vuelta en La Cartuja: "Sí, sin duda. Jugar con toda nuestra gente el partido de vuelta. Evidentemente, vamos a intentar sacar un buen resultado en Atenas. Además este año Grecia se nos resistió en ese partido con el PAOK. Hay que buscar la reválida, aunque sea con otro equipo. Y luego ojalá poder celebrar con nuestra gente el pase a la siguiente ronda".

Crecer en Europa: "Lo bueno, lo bonito es que el Betis se está acostumbrando a este tipo de citas. Antes quizás no estábamos tan acostumbrados a hacerlo de forma tan consecutiva. Y ahora temporada a temporada el Betis se está habituando a jugar este tipo de eliminatorias ante equipos de recorrido en Europa. Estamos felices de poder estar hoy en los octavos. Ojalá estemos en los cuartos y podamos tener esa ilusión de seguir creciendo dentro de la competición".