Manuel Pellegrini: "El fútbol es presente, no se vive de recuerdos y ahora toca ganar el derbi"

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en el penúltimo entrenamiento de la semana antes del derbi frente al Sevilla FC. Mañana sábado, en La Cartuja y a puertas abiertas, será la última sesión de trabajo. En la jornada de trabajo de hoy, el equipo verdiblanco ha estado arropado por la plana mayor y por Manu Fajardo, director deportivo, quien ha seguido a pie de campo un entrenamiento en el que el chileno tuvo a todos disponibles menos a Amrabat, Isco y Lo Celso.

En la rueda de prensa previa al duelo frente al Sevilla, Pellegrini habló del crecimiento del club desde su llegada y las ganas de lograr, por primera vez en la historia, tres victorias consecutivas frente al eterno rival.

Las declaraciones de Pellegrini antes del duelo frente al Sevilla FC

El balance de Pellegrini en estos años: "Cuando llegué al Betis el equipo venía abajo en la tabla pero nadie aspiraba a pensar en Europa. Ahí trato de ser exigente conmigo mismo. Para mí falta todo, porque parto desde el primer partido como si no se hubiese hecho nada. Todo lo que se pueda aspirar para el futuro, tenemos que tratar de conseguirlo. No quiero que se confunda que seguir en Europa League no es el objetivo, porque tendríamos un problema".

Protagonista del cambio: "Por supuesto, muy orgulloso de haber llegado a esta institución y haber hecho las campañas que hemos hecho, pero no solo lo he hecho yo, es un trabajo de club, con la parte directiva, el plantel y la credibilidad. Cuando uno tiene el compromiso del plantel al técnico le salen más fácil las cosas. Hace 6 años el objetivo no era llegar a Europa, el mío sí, desde que llegué lo dije siempre, veníamos a intentar subir esta institución a un nivel superior en la parte futbolística. Se ha logrado con la ambición de seguir aspirando a más y cuando se junten todas las partes, seguir haciendo crecer esta institución".

Todo un ídolo para la grada: "Es un gran orgullo. No soy una persona que busca la parte individual, para mí estos seis años con el cariño que me tiene la gente y las campañas que hemos hecho, por supuesto es un gran orgullo. En mi carrera por suerte lo he podido hacer en otras ocasiones, sin comparar, con San Lorenzo, con Málaga, en Villarreal, pero estos seis años dentro de mi carrera personal van a ser inolvidables por el cariño de la gente".

Los objetivos de Pellegrini en el Betis: "Cuando llegué al Betis el equipo venía de salir el 10 o el 15 y nadie aspiraba a creer que se podía llegar a Europa. He tratado ser exigente conmigo mismo y trato de que le llegue a la gente. Para mí falta todo, falta todo porque parto del primer partido como si no se hubiese hecho nada. El fútbol no se vive de los recuerdos, se vive del presente y el presente es un derbi. Luego iremos al partido siguiente, todo lo que se pueda ver en el futuro para mí queda muchísimo, ganar lo siguiente, seguir en Europa y es lo que no quiero que se confunda. Seguir en Europa League ya no es objetivo del club porque tendríamos un problema bastante grande. Falta muchísimo y de alegrías también".

El hito de las tres victorias seguidas frente al Sevilla: "La verdad que toda esa parte personal e individual siempre la dejo un poco de lado, me interesa más la parte colectiva. Lo importante sería sumar tres puntos más por la alegría que va a tener la gente y lo importante que son los puntos para continuar esta campaña. Lo otro son datos adicionales que siempre son importantes saberlo, pero no son trascendentales si yo lo gano. Lo importante es ganar y sumar los tres puntos"

El nivel arbitral: "Espero que no. Todos los derbi y todos los partidos son difíciles de arbitrar. El fútbol es pasional, nadie se da cuenta si tiene razón o no. Lo que perjudicó siempre el arbitro va a estar equivocado y en lo que beneficia siempre va a estar bien. Si uno empieza a descalificar a los árbitros antes del partido para prevenir yo creo que después de ganar no tiene ningún mérito. Es un árbitro de mucha experiencia y desde el punto de vista personal no tengo ningún tipo de reparo en quién sea el árbitro".

¿Cómo llegan Cucho y Bellerín?: "Cucho tuvo que hacer más minutos de lo esperado la semana pasada. Ha tenido una semana más de trabajo y está en la lista de citación para jugar 90 minutos sin problema. También Cédric está en un buen momento, tenemos bien cubierta esa posición. El resto de los jugadores ha habido menos rotaciones, pero le ha servido mucho a Héctor o Junior de ponerse a punto entrenando toda la semana con intensidad. En cualquier momento pueden reaparecer".

Los puntos débiles del Sevilla FC: "Todas las semanas, contra todos los rivales intentamos preparar el partido de la mejor manera posible, primero tratando de mejorar lo nuestro y tratando las características de los rivales, que no son todos iguales. En los derbis, la tensión, al exigencia, la presión, a lo mejor te lleva acometer errores y hay que estar muy preparados mentalmente para no caer en provocaciones y exceso de agresividad por querer llevar el partido por otro lado que no sea lo deportivo. Saldremos a jugar contra este mismo rival y ojalá hagamos un buen partido con rendimientos individuales altos".

La parte emocional, latente: "Primero trabajando la parte técnica, táctica y física y los dos últimos días la parte emocional. No es un partido cualquiera, por eso es muy importante dentro de los rendimientos de los jugadores. Están conscientes de que tenemos que salir a jugar, somos locales e iremos a buscar el partido desde el primer minuto".

La comida de equipo previa: "Nadie puede no tener ganas de vencer y tener conciencia del partido que nos estamos jugando. Nos toca un partido especial y están todos los jugadores muy motivados. Cada cierto tiempo nos juntamos y el de ayer fue con todo el club porque sabemos que es un partido muy especial. Estoy convencido de que los jugadores van a entregar el 100% durante todo el partido".

Así se define Pellegrini: "En todas partes hay distintos momentos. En rueda de prensa trato de ocupar una frase que la he dicho mucha gente. Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Por otro lado, hay momentos en los que habla con los jugadores para tranquilizar y otros para agitar el ambiente. Son distintos momento y uno trata de manejarlo de la mejor manera. También se cometen errores".

Ir a la Champions con el Betis, ¿un sueño?

¿Es un sueño ir a la Champions con el Betis?: "No es mi sueño personal porque he tenido la fortuna de jugar Champions con Villarreal, Manchester y Madrid, pero sería una alegría gigante para la gente. A través de tener alegrías durante el campeonato y que nos permitan llegar a la Champions sería un paso gigantesco. Lo vamos a seguir buscando e intentándolo con una realidad económica que no se puede dejar de lado pero una ambición deportiva que no se puede quedar chica".

El reto de la quinta plaza: "El desafío es más grande y hay que ver equipos que han jugado en Champions que no han sido buenas sus actuaciones. Jugar la Champions sería muy importante, si es a través del quinto sería muy bueno porque significaría que todos los equipos españoles han hecho buenas campañas en Europa y si es a través del cuarto lugar porque quiere decir que la parte futbolística la hemos mejorado en relación a los años anteriores, pero durante estos años, el año de la Copa lo tuvimos muy cerca y dentro de lo personal la mayor virtud es haber podido seguir siendo competitivo en las tres y no centrarnos solo en la Champions o Europa y luego en liga estás decimo. Me gusta tratar de llevar un equipo con las tres competiciones en las que primero hay que clasificarse lo más arriba posible".