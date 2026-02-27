Panathinaikos, rival del Betis en los octavos de final de la Europa League

El Real Betis Balompié ya conoce a su nuevo rival en los octavos de final de la UEFA Europa League. El sorteo se ha celebrado este viernes 27 de febrero de 2026 a las 13:00 (HEC/CET, hora peninsular) y la ceremonia ha tenido lugar en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon (Suiza), sede habitual de los sorteos UEFA.

La eliminatoria de octavos está fijada para el 12 y el 19 de marzo, jugándose en el caso de los verdiblancos la ida a domicilio y la vuelta en La Cartuja. El Real Betis Balompié ya tenía billete directo para los octavos de final de la UEFA Europa League 2025/26 tras acabar 4º en la fase liga y en este sorteo ha conocido todo su posible cuadro completo hasta la final (y, por arrastre, el orden de las eliminatorias).

Panathinaikos, rival del Betis en los octavos de final

El Real Betis Balompié jugará los octavos de final de la Europa League ante el Panathinaikos. La eliminatoria que se jugará el jueves 12 de marzo en el Estadio Olímpico de Atenas "Spyros Louis" y el jueves 19 de marzo en La Cartuja medirá a los verdiblancos al conjunto inglés, al que ya se enfrentó en la fase liguera en la primera jornada del torneo, terminando 2-2 el choque.

El camino del Betis en la Europa League

Si el Real Betis Balompié logra pasar los octavos de final, en cuartos seguiría el mismo orden jugando la ida fuera y la vuelta en casa. Ferencváros o SC Braga será su rival.

Genk-Friburgo y Celta-Lyon sería el hipotético cruce de los verdiblancos en unas semifinales. Si Friburgo o Lyon avanzan, el Betis jugaría la ida en casa y la vuelta fuera.

Cuadro del sorteo de la Europa League / UEFA

Todas las eliminatorias

Genk-Friburgo

Bolonia-AS Roma

Ferencváros-SC Braga

Stuttgart-FC Porto

Panathinaikos-Betis

Nottingham Forest-Midtjylland

Celta-Lyon

Lille-Aston Villa

Fechas marcadas por UEFA para el tramo decisivo

Octavos : 12 y 19 de marzo de 2026

: Cuartos : 9 y 16 de abril de 2026

: Semifinales : 30 de abril y 7 de mayo de 2026

: Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul)

¿Cómo funciona el sorteo? Lo que debes saber

La UEFA agrupa a los cabezas de serie por parejas según su posición en la fase liga: 1-2, 3-4, 5-6 y 7-8. Desde ahí, el sorteo va colocando a los equipos en uno u otro lado del cuadro, y a partir de ese momento queda trazado el camino hasta la final: cuartos y semifinales ya salen "encarrilados" por la posición en el bracket.

Un detalle importante para evitar sorpresas: sí pueden enfrentarse equipos del mismo país y también rivales ya vistos en la fase liga.

La UEFA advierte que el calendario definitivo (días y horarios) se confirma tras el sorteo y puede ajustarse por conflictos de estadio/ciudad, así que el "fixture" fino se espera la noche del viernes.