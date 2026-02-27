Sorteo de la Europa League, en directo | El Betis, a horas de conocer su rival en octavos de final

El Betis espera conocer a su rival en los octavos de final de la Europa League y el abanico de posibilidades se ha reducido a solo dos nombres: Nottingham Forest o Panathinaikos. Ambas escuadras consiguieron sellar anoche el pase a la siguiente ronda de la competición europea tras superar sus respectivas eliminatorias; los ingleses avanzaron tras eliminar al Fenerbahçe (Global: 4-2), mientras que los griegos tuvieron que llegar a los penaltis para decidir el cruce frente al Viktoria Plzeň (Global: 3-3).

Buenas noticias también para el otro equipo español que sigue vivo en la competición: el Celta eliminó al PAOK (Global: 3-1), y también estará en el bombo del sorteo que se celebrará en Nyon (Suiza). Olympique Lyon o Aston Villa son los posibles rivales del equipo celtiña.

