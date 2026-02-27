En Directo
UEFA Europa League
Sorteo de la Europa League, en directo | El Betis, a horas de conocer su rival en octavos de final
El Real Betis y el RC Celta son este viernes los representantes españoles en el sorteo de los cruces de la Liga Europa, a partir de las 13.00 en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), donde sabrán su rival de octavos de final y el camino hasta el título
El Betis espera conocer a su rival en los octavos de final de la Europa League y el abanico de posibilidades se ha reducido a solo dos nombres: Nottingham Forest o Panathinaikos. Ambas escuadras consiguieron sellar anoche el pase a la siguiente ronda de la competición europea tras superar sus respectivas eliminatorias; los ingleses avanzaron tras eliminar al Fenerbahçe (Global: 4-2), mientras que los griegos tuvieron que llegar a los penaltis para decidir el cruce frente al Viktoria Plzeň (Global: 3-3).
Buenas noticias también para el otro equipo español que sigue vivo en la competición: el Celta eliminó al PAOK (Global: 3-1), y también estará en el bombo del sorteo que se celebrará en Nyon (Suiza). Olympique Lyon o Aston Villa son los posibles rivales del equipo celtiña.
Sigue el minuto a minuto del sorteo de los octavos de la Europa League, en El Correo de Andalucía.
- La Cartuja, pendiente de la borrasca Leonardo: el alcalde de Sevilla 'valora' con la Federación si se juega el Betis-Atlético
- El Betis encara una nueva fase de obra del Benito Villamarín con trabajos previos para dar suministro eléctrico al estadio
- Álvaro Fidalgo responde a Herrera y se ofrece a Javier Aguirre: 'Es el que manda, estoy abierto a ir con México
- El Betis suma dos nuevas parcelas municipales al proyecto del nuevo Benito Villamarín antes de su construcción
- Las notas de los jugadores del Betis ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano: Diego Llorente, imperial
- Las decisiones de Pellegrini condenan a un Betis bañado por el Atlético que pone fin al sueño de la Copa (0-5)
- Cuenta atrás en el Betis: los cuatro clubes que insisten en el fichaje de Cédric Bakambu
- Alineación probable del Betis en Mallorca: Natan lidera la defensa de Pellegrini