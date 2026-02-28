Más de 20.000 béticos alientan al conjunto verdiblanco en La Cartuja antes del derbi

Ya no quedan más entrenamientos. El Gran Derbi ha llegado y este domingo Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club se medirán por segunda vez en la temporada y por primera ocasión de forma oficial en el estadio de La Cartuja.

Al igual que en los dos derbis anteriores, el club verdiblanco ha decidido hacer la sesión preparativa a puertas abiertas en el escenario del partido que divide en dos a la capital andaluza y que demuestra la dualidad hispalense en el amor a unos colores. Más de 20.000 béticos se dieron cita en un entrenamiento multitudinario.

Desde las 09:30 se empezaron a agolpar frente a las puertas del recinto de La Cartuja miles de béticos que venían a dar ese último aliento a los jugadores y al cuerpo técnico de Manuel Pellegrini, el gran aclamado de la mañana, en este soleado sábado Día de Andalucía en la antesala del derbi.

Se vive diferente este encuentro en Sevilla y así se lo hizo saber la grada a los suyos desde que saltaron al campo, en el que ni Sofyan Amrabat -debe llegar la próxima semana-, Giovani Lo Celso ni Isco Alarcón estuvieron presentes. Ellos, junto al sancionado Valentín Gómez, serán las bajas que tenga el Ingeniero en la plantilla para medirse al Sevilla.

Saltó Rubén Cousillas y parte del cuerpo técnico de Pellegrini hasta que sonó el himno y salió el Ingeniero junto a los jugadores al verde de La Cartuja. Un técnico verdiblanco que se mostró cercano con los jugadores en una mañana de recuerdo para la afición.

Joaquín Sánchez saluda a Ángel Haro y Manu Fajardo en el entrenamiento a puertas abiertas previo al derbi en La Cartuja / Álex Mérida

Ángel Haro, Manu Fajardo y Joaquín Sánchez, además de Álvaro Ladrón de Guevara y varios consejeros, se dejaron ver en la sesión a pie de campo. El director deportivo y el secretario técnico junto al portuense permanecieron hasta el fin del entreno pasadas las 12:00 horas.

La gran duda está en la delantera

Con la ambición de consolidar su quinto puesto y mantener viva la pelea por la Champions, Pellegrini tiene en mente dar continuidad al bloque que ha firmado buenos resultados recientes.

La base del once está definida: Álvaro Valles seguirá en portería; Aitor Ruibal apunta al lateral derecho, con Diego Llorente y Natan como centrales y Ricardo Rodríguez en la izquierda. En el 4-3-3, Marc Roca actuaría como pivote, escoltado por Fornals y Fidalgo, con la alternativa de Deossa. Arriba, Antony y Abde son fijos, mientras que la gran duda está en la delantera: Bakambu llega en racha, pero Cucho Hernández podría recuperar la titularidad.

En el partidillo once contra once a campo reducido del final del entrenamiento, tanto el colombiano como el congoleño se mostraron muy activos.

Álex Mérida

Horario y dónde ver el derbi entre el Betis y el Sevilla

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda en la jornada 26 de LaLiga EA Sports. El Gran Derbi se disputará este domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 horas en La Cartuja.

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.