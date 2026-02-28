Secciones

Vídeo | Entrenamiento a puertas abiertas del Betis en La Cartuja antes del derbi

Álex Mérida

Sevilla
Más de 20.000 béticos acuden al entrenamiento a puertas abiertas del Betis en La Cartuja antes del derbi. Manuel Pellegrini, gran aclamado de la mañana durante una sesión en la que no estuvieron Isco, Lo Celso ni Amrabat. A ellos se sumará Valentín Gómez por sanción como baja ante el Sevilla este domingo en La Cartuja. Más información

