Vídeo | Entrenamiento a puertas abiertas del Betis en La Cartuja antes del derbi
Más de 20.000 béticos acuden al entrenamiento a puertas abiertas del Betis en La Cartuja antes del derbi. Manuel Pellegrini, gran aclamado de la mañana durante una sesión en la que no estuvieron Isco, Lo Celso ni Amrabat. A ellos se sumará Valentín Gómez por sanción como baja ante el Sevilla este domingo en La Cartuja. Más información
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Israel evacúa a pacientes de hospitales tras su ataque a Irán
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO