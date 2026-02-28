Vídeo | Manuel Pellegrini cierra el entrenamiento del Betis a puertas abiertas con un partidillo en campo reducido once contra once
Manuel Pellegrini cierra el entrenamiento del Betis a puertas abiertas con un partidillo en campo reducido once contra once. Pablo García se quedó fuera al comienzo y luego entró por Ángel Ortiz. Tras el pequeño enfrentamiento en el que no hubo pausa con varias acciones destacadas, concluyó la sesión con una vuelta al estadio de La Cartuja saludando a los más de 20.000 béticos que se dieron cita en las gradas para alentar al equipo en la previa del Gran Derbi.
