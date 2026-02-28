Álex Mérida

Vídeo | Manuel Pellegrini cierra el entrenamiento del Betis a puertas abiertas con un partidillo en campo reducido once contra once

Manuel Pellegrini cierra el entrenamiento del Betis a puertas abiertas con un partidillo en campo reducido once contra once. Pablo García se quedó fuera al comienzo y luego entró por Ángel Ortiz. Tras el pequeño enfrentamiento en el que no hubo pausa con varias acciones destacadas, concluyó la sesión con una vuelta al estadio de La Cartuja saludando a los más de 20.000 béticos que se dieron cita en las gradas para alentar al equipo en la previa del Gran Derbi.