Real Betis
El Betis bate el récord de asistencia en La Cartuja en un Gran Derbi histórico ante el Sevilla FC: 67.447 espectadores
Los aficionados se congregaron en las gradas desde más de media hora antes para disfrutar del espectáculo futbolístico
El estadio de La Cartuja vivió una tarde histórica. El primer partido entre Betis y Sevilla lejos del Benito Villamarín quedará grabado en los libros de historia del fútbol sevillano. Además del primero, es el que mayor asistencia ha registrado en la casa provisional béticael que batió todos los récords de asistencia del coliseo sevillano: 67.447 aficionados se dieron cita.
El anterior hito databa de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey entre Betis y Atlético de Madrid. Aquel día, fueron 66.810 espectadores los que se dieron cita en el recinto que comparten Sevilla y Santiponce. El primero de la temporada lo hizo ante el Athletic de Bilbao.
En las dos ocasiones anteriores, el Real Betis Balompié perdió. Esta vez, los béticos van por delante en el marcador a la hora de la publicación de esta noticia. Los béticos se lo están pasando en grande con la victoria momentánea de su equipo. El estadio botó de lo lindo e hizo temblar los cimientos del otrora estadio de atletismo.
La imagen llamativa en estas ocasiones siempre es el espacio reservado en la tribuna para los no convocados de ambos equipos. Era la única zona vacía por un motivo obvio. Un pequeño desierto en una inmensa marea de 67.000 personas.
- La Cartuja, pendiente de la borrasca Leonardo: el alcalde de Sevilla 'valora' con la Federación si se juega el Betis-Atlético
- El Betis encara una nueva fase de obra del Benito Villamarín con trabajos previos para dar suministro eléctrico al estadio
- Sorteo de la Europa League: Horario, dónde ver y posibles rivales del Betis en octavos
- Álvaro Fidalgo responde a Herrera y se ofrece a Javier Aguirre: 'Es el que manda, estoy abierto a ir con México
- Las notas de los jugadores del Betis ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano: Diego Llorente, imperial
- Las decisiones de Pellegrini condenan a un Betis bañado por el Atlético que pone fin al sueño de la Copa (0-5)
- Alineación probable del Betis en Mallorca: Natan lidera la defensa de Pellegrini
- El derbi Betis-Sevilla ya tiene horario confirmado por LaLiga