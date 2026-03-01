El Gran Derbi
Real Betis Balompié - Sevilla Fútbol Club: alineaciones confirmadas para el Gran Derbi
Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club se enfrentan hoy domingo 1 de marzo de 2026 en el estadio de La Cartuja. El segundo Gran Derbi de la temporada corresponde a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Una cita marcada de dudas e incógnitas que ya ha revelado sus onces iniciales.
Para este encuentro, Manuel Pellegrini repite con el 4-3-3 de las últimas semanas con Fornals y Fidalgo por delante de Roca, y con Aitor en el lateral diestro. Cucho Hernández, la novedad del once verdiblanco.
Tuit del Betis
Alineación del Real Betis Balompié
Once titular del Betis: Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo; Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Abde y Cucho Hernández.
Matías Almeyda, entrenador del conjunto sevillista, ha optado por seguir con el mismo esquema de cinco defensores. Hay que recordar que el técnico nervionense no podrá vivir desde el banquillo el derbi y cumplirá el segundo de los siete partidos de sanción.
Tuit del Sevilla
Alineación del Sevilla Fútbol Club
Once titular del Sevilla: Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Juanlu y Akor Adams.
