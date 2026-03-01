El Betis se deja el derbi en La Cartuja y el Sevilla rescata un empate en los minutos finales (2-2)

"Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria", "Líbranos del Mal", rezaba el lema bajo el tifo del Real Betis Balompié en los prolegómenos del Gran Derbi en La Cartuja ante el Sevilla Fútbol Club.

Fue el primer enfrentamiento oficial entre verdiblancos y sevillistas en el recinto que comparten Sevilla y Santiponce en un domingo 1 de marzo en el que se evidenciaron las grandes diferencias entre ambas plantillas. Los de Manuel Pellegrini jugaban a un ritmo muy superior a los de matías Almeyda, que por momentos persiguieron sombras en el terreno de juego.

Viendo la distancia en fútbol en el primer tiempo entre uno y otro los sevillistas tomaron el camino de frenar a los béticos interrumpiendo en la base las jugadas antes de que desplegaran el potencial ofensivo.

Fueron minutos de control del Betis hasta el gol de Antony con el que se abrió el marcador. Llegó el tanto por el costado izquierdo de Ez Abde, que en una arrancada de las suyas se fue de Carmona hasta llegar a línea de fondo y poner atrás el balón. Cucho remató y no acertó a despejar kike Salas, cayéndole al de Osasco el balón, que de chilena haría el 1-0.

Con la ventaja en el marcador cedieron metros los de Manuel Pellegrini para encontrar aire e intentar pillar a la contra a un Sevilla que cuando gozó de llegadas interesantes las desperdició en tiros que con facilidad atrapó Valles.

Apenas veinte minutos transcurrieron de ese 1-0 al 2-0, en el que el Betis pondría tierra de distancia con un conjunto nervionense perdido, pero nunca muerto.

Se impuso el talento en la acción del gol de Fidalgo, que se estrenó como goleador bético. Antony jugó para Cucho, este se deshizo de Carmona que saltó a destiempo a la presión con dos toques con clase y Abde avanzó haciendo la diagonal hacia el centro. El marroquí metió un gran balón al espacio para Fidalgo y este con el exterior batió a Vlachodimos.

Con dicha ventaja llegaría el Betis al descanso en un derbi que pareció tener controlado pero en el que iba a sufrir en el segundo acto.

Almeyda retocó su esquema tras la reanudación con Oso y Ejuke por Suazo y Carmona, confiriéndole más importancia al costado izquierdo, en el que el Betis tenía a Antony amonestado y podía sufrir ante una banda sevillista renovada y rápida.

Los cambios, ante un Betis que no metía una marcha más y se dejaba ir, surtieron efecto. El Sevilla empezó a tener control y a hacer daño con Oso hasta que anotó por medio de Alexis Sánchez. Era la sorpresa del Pelado en el once y el chileno fue entonándose. El lateral zurdo de Torrevieja puso un centro medido a la cabeza de Alexis para que este girara a la perfección el cuello y cabeceara al fondo de la red.

Se vio a un conjunto de Manuel Pellegrini, vaya gestión más deficiente del encuentro, desubicado en el césped y concediendo al Sevilla la posesión por completo en la segunda mitad, viéndose incluso en apuros en varias ocasiones tras el 2-1.

Altimira y Bakambu entraron por Fidalgo y un cansado Cucho, pero en el control no se tradujo y el Ingeniero empezó a ver cómo el control del derbi lo estaba perdiendo. De hecho, Álvaro Valles apareció de forma determinante para evitar el empate a dos en un tiro de Akor Adams que salió rechazado hacia su portería.

Ante un Betis totalmente fuera del derbi y con un Pellegrini que nunca mejoró a los once iniciales, Isaac Romero conseguiría el empate en el 85. El lebrijano recogió un balón suelto que le dio Sow para empalar con la izquierda desde la frontal. Golazo y 2-2.

En los últimos minutos, estrelló Abde un balón en el palo en la única que tuvieron los verdiblancos en la segunda mitad.

Con dicho marcador se llegaría al final de un Gran Derbi en el que el Real Betis Balompié no sentenció cuando lo tuvo en su mano y que acabó pagando muy caro en los minutos finales. Empate de mérito de un Sevilla Fútbol Club al que su entrenador, Matías Almeyda, los llevó a rescatar un valioso punto gracias a sus cambios y a una mejor lectura de partido que los verdiblancos.