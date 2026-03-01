Un detenido en la previa del Betis-Sevilla tras abortarse dos enfrentamientos de ultras

La Policía Nacional actuó las noches del viernes y del sábado antes de que se produjesen dos reyertas entre los miembros de los grupos ultras del Sevilla FC y del Real Betis.

La primera intervención tuvo lugar la noche del viernes en las proximidades de la glorieta Olímpica. La actuación de los especialistas policiales en orden público tuvo lugar tras detectarse a un grupo compuesto por unas 50 personas vestidas de negro y encapuchados, quienes al ver la presencia policial trataron de huir del lugar. Sin embargo, diez de estos fueron interceptados e identificados por los actuantes resultando ser todos ellos miembros del grupo ultra Biris Norte (afines al Sevilla FC).

Mientras que la pasada madrugada tuvo lugar otra segunda actuación policial que evitó un nuevo enfrentamiento. Esta vez se detectó e identificó en la carretera de la Esclusa a un nuevo grupo formado por 68 personas. Este grupo estaba formado por miembros del grupo ultra del Real Betis (Supporters), del Atlético de Madrid (Frente Atlético) y del Recreativo de Huelva. Todos ellos grupos ultras a los que les une su odio a los ultras del Sevilla FC.

Esta última actuación se saldó con la identificación de 68 personas, 25 vehículos chequeados, la detención de 1 de una persona y el levantamiento de 3 actas por tenencia de armas y 1 acta por tenencia de drogas. Igualmente se recuperaron defensas extensibles, numerosas armas blancas y objetos contundentes que fueron halladas en las inmediaciones del lugar de la actuación policial, tras haberse desprendido de ellas los concentrados al observar la llegada de los efectivos policiales. Todo ello preparado para el enfrentamiento.

Dispositivo especial por el derbi en La Cartuja

Estas actuaciones preventivas se enmarcan en el gran dispositivo policial elaborado por la Comisaría Provincial de Sevilla con motivo de la celebración del partido Real Betis-Sevilla FC que tendrá lugar en el día de hoy en el estadio de La Cartuja de Sevilla, y que se intensificará en las horas previas.