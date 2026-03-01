Las notas de los jugadores del Betis ante el Sevilla en el derbi: Fidalgo y Abde, los más determinantes

El Real Betis Balompié se dejó dos puntos ante el Sevilla Fútbol Club en el primer derbi oficial en La Cartuja. Tras una primera parte en la que mandaron los de Manuel Pellegrini y de la que salieron con 2-0 en el marcador gracias a los goles de Antony y Fidalgo, se pasó a un dos a dos final tras los tantos de Alexis e Isaac fruto de una mala gestión del chileno y de un conjunto verdiblanco sin alma ni ideas y superado por los de Almeyda.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(1) Manuel Pellegrini: gestión más que deficiente con los cambios en la segunda mitad. Solo hizo dos sustituciones en un Betis perdido y que necesitaba aire. Regaló el partido en los costados y no tuvo maldad para ir a por más tras el 2-0. El partido pedía a gritos a Nelson Deossa.

Titulares

(7) Álvaro Valles: salvó al Betis de perder el derbi en los minutos finales. Nada pudo hacer en los goles.

(5) Aitor Ruibal: desde que Antony vio la amarilla en la primera parte se quedó sin ayudas, y eso lo explotó Almeyda tras el descanso con Oso y Ejuke hasta volverlo loco.

(7) Diego Llorente: el mejor de la zaga verdiblanca. Atento para frenar a Akor Adams y para despejar cualquier peligro en las llegadas del Sevilla.

(5) Natan de Souza: su partido iba para notable, pero pudo estar más concentrado en el 2-1 de Alexis, regalándole mucha ventaja en el cabeceo sin encimarle.

(3) Ricardo Rodríguez: cómo estará Junior para que sea titular. Tiene errores a diario que demuestran que se debió mejorar la demarcación. Y no estuvo especialmente mal.

(7) Marc Roca: apagó todos los fuegos y cuando nadie quería la pelota apareció para poner calma e intentar construir. Si se vio superado en la segunda mitad, cosa que ocurrió, fue por el mal ajuste de Pellegrini en un centro del campo que pedía a gritos refresco.

(4) Pablo Fornals: no está teniendo unas semanas brillantes en construcción y en ese último pase y el Betis lo nota. Estaba siendo el mejor de la temporada y ha sufrido un receso que ha llevado al equipo a perder peligro por dentro.

(8) Álvaro Fidalgo: cumplió con creces en su primer derbi anotando el 2-0 con un golpeo de exterior de mucha clase y achicando aguas en cada llegada del Sevilla.

Alvaro Fidalgo celebra su gol contra el Sevilla durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Betis y el Sevilla, este domingo en el estadio de la Cartuja / Jose Manuel Vidal / EFE

(4) Antony Santos: primer goleador oficial en un derbi en La Cartuja. Lo hizo de chilena tras una internada genial de Abde. Ahí casi que acabó Antony, que tras ver la amarilla empezó a perder protagonismo en un derbi en el que pudo ser expulsado en los minutos finales.

(8) Abde Ezzalzouli: de más a menos. Empezó siendo el más peligroso del Betis y generando el 1-0 y dando a Fidalgo el 2-0 con un pase sensacional. Con el equipo muerto generó el tiro que acabó en el poste en los minutos finales.

(5) Cucho Hernández: hizo una buena primera parte, participando en los dos goles del Betis, pero se diluyó en el segundo acto hasta ser sustituido.

Suplentes

(6) Sergi Altimira: intentó despertar a un perdido Betis en la segunda mitad con arrancadas cruzando la divisoria y siendo el pulmón de un equipo sin alma y sin ideas.

(0) Cédric Bakambu: viene de hacer dos goles consecutivos y parece que los anotó hace varias semanas. Muy lejos del nivel más reciente mostrado. Mal en todo.