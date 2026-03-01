Real Betis
Manuel Pellegrini: "Sin ninguna razón le entregamos el balón al Sevilla y dimos un paso atrás"
"Todos estamos tan frustrados como están los hinchas por este resultado ante el máximo rival y por haber tenido el triunfo cerca"
Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en sala de prensa al término del primer Gran Derbi oficial en La Cartuja, que se saldó con empate a dos tras desperdiciar el conjunto verdiblanco la ventaja lograda en el primer tiempo, diluyéndose el efecto de los goles de Antony y Fidalgo en un segundo tiempo dantesco en el que perdió dos puntos el club de las trece barras.
Análisis del partido: "El sabor de boca es amargo tras un gran primer tiempo en el que tuvimos dos goles de ventaja y un segundo en el que sin ninguna razón le entregamos el balón y dimos un paso atrás. Estaba el partido para seguir igual y rematar. Inconscientemente con el 2-0 no nos estaban haciendo daño y se quiso mantener el resultado echándonos atrás, pero era un rival poderoso en lo físico".
Pérdida de control en el segundo tiempo: "En la primera parte tuvimos más recuperaciones y ganábamos los duelos y todo cambió en el segundo tiempo esperando que ellos se equivocaran. No estaban produciendo grandes ocasiones de gol hasta el 2-1, pero sí tenían ellos el control".
Explica los cambios: "Tras el 2-1 hicimos cambios porque el equipo no estaba funcionando. Colocamos a dos por el medio para ayudar ante sus dos centrales. Una cosa es lo que uno quiere hacer y otro lo que resulta. El Sevilla estuvo mejor en el segundo tiempo. Inconscientemente nos echamos para atrás. Nos fuimos echando cada vez más atrás y les entregamos el balón".
Descontento por no ganar: "Todos estamos tan frustrados como están los hinchas por este resultado ante el máximo rival y por haber tenido el triunfo cerca. Desgraciadamente nos duele a todos muchos el resultado".
Sólo dos cambios en el segundo tiempo: "Hicimos cambios porque el equipo no estaba funcionando, por eso sacamos a otro pivote cerca de los centrales. Cucho salía de una lesión, no creo que con los cambios empeoráramos, ya estaban ellos mejor. Nos fuimos echando cada vez más atrás y le cedimos la iniciativa".
