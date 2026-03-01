Un derbi inédito en La Cartuja: Betis y Sevilla se juegan mucho más que tres puntos

El Gran Derbi se asoma este domingo a terreno desconocido. La Cartuja acoge este 1 de marzo el segundo Betis-Sevilla de la temporada y el primero oficial en la historia del estadio que comparten Sevilla y Santiponce tras vivir a principios de siglo un duelo de 45 minutos en pretemporada.

La capital andaluza se parte nuevamente en dos y demuestra su dualidad en cada conversación en la calle, en un bar y en el cruce de declaraciones de los protagonistas de ambos equipos en una semana siempre especial y que cada club ha preparado a su forma.

La remodelación del Benito Villamarín obligará al Betis por primera vez a ejercer de local lejos de su barrio, de Heliópolis, algo que confiere incluso más importancia a un duelo siempre cargado en lo emotivo. Para los verdiblancos es una oportunidad de oro para demostrar el crecimiento de la entidad en los últimos años y romper la barrera de ganar tres derbis de forma consecutiva, y para los sevillistas el momento perfecto de casi poner fin a las estrecheces que ha pasado en la temporada sufriendo por el descenso y unirse a una zona noble en la que nadie parece ganar batalla.

Pellegrini moldea su plan para un derbi histórico en La Cartuja

Dijo Andrés Guardado, exfutbolista bético, en una entrevista pasada que Manuel Pellegrini tenía "su carrera de entrenador muy bien catalogada como un Ingeniero", en una clara referencia a lo metódico que es el chileno. Parece que, de momento, lo que funciona no se toca, y la preparación del derbi en un Betis quinto y que ansía la Champions ha sido idéntica a los pasados en los que la victoria sonrió también los intereses del club de La Palmera.

Más de 25.000 locos alentaron al equipo y al cuerpo técnico en La Cartuja en la sesión a puertas abiertas en un estadio que volverá a batir un nuevo récord de asistencia esta tarde si nada lo impide. Vivir del presente, nunca del recuerdo y no caer en provocaciones fueron algunas de las ideas que esbozó el santiaguino en la rueda de prensa previa.

Alineación del Real Betis Balompié

En lo futbolístico, el plan verdiblanco se sostiene sobre una base reconocible. Valles seguirá bajo palos y la defensa apunta a Ruibal, Llorente, Natan y Ricardo Rodríguez. En el medio, el 4-3-3 que ha dado estabilidad coloca a Marc Roca como pivote, con Fornals y Fidalgo por delante y la alternativa de Deossa en la recámara. Arriba, Antony y Abde parecen fijos y la gran duda se abre en la punta. Bakambu llega con el olfato encendido tras ver puerta en los dos últimos partidos, mientras Cucho Hernández, ya recuperado para sostener 90 minutos, asoma como la carta más determinante. En la lista de ausencias, el Betis no contará con Isco ni Lo Celso y espera a Amrabat para la próxima semana; además, Valentín Gómez está sancionado. Menos nombres de peso de los habituales, pero el mismo pulso competitivo que ha disparado la ilusión por arriba.

Almeyda, fuera del banquillo en un derbi que el Sevilla prepara en silencio

En el Sevilla, tanto la institución como Matías Almeyda y los jugadores, tomaron la determinación de cerrar filas, llamar a la calma y a la tranquilidad y trabajar intensamente desde el miércoles, sin darse un baño de masas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Con la tabla como brújula, el triunfo en Getafe gracias al gol de Sow tras una acción decisiva de Akor Adams ha dado respiro a unos días que suelen venir cargados en el plano anímico.

La semana ha sido tan extraña en clave nervionense que incluso se ha anunciado la opción de compra en verano de Patrik Mercado en la antesala de un derbi preparado de una forma “especial”. El Pelado también vivirá un derbi diferente y desde un lugar desconocido tras su sanción de siete partidos. No estará en el banquillo y lo seguirá “desde donde le indiquen sin ir contra la ley” mientras se resigna a cumplir un castigo excesivo a sus ojos y a los de todo el Sevilla y varios compañeros de profesión como el mismo Pellegrini.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

El once nervionense apunta a la continuidad del último plan, con Vlachodimos como fijo y una defensa de cinco con una duda en el carril derecho entre Juanlu y Carmona. En el eje, nombres de jerarquía y oficio como Azpilicueta y Gudelj, con Kike Salas, y Gabriel Suazo en la izquierda, con el regreso de Oso como opción de refresco para sujetar el desequilibrio de Antony en la segunda mitad. Por delante, la sala de máquinas parece inamovible con Mendy y Agoumé, mientras Sow gana vuelo como llegador. Arriba, Akor Adams, máximo goleador liguero del equipo con seis tantos, será referencia y el acompañante podría variar: Isaac Romero pide paso por veneno de casa, con Maupay como alternativa. Januzaj, por su parte, aparece con opciones tras dejar detalles en el último partido. En el parte médico, Marcao es baja para lo que resta de temporada y Vargas apura su vuelta ya con la mirada puesta en la próxima semana; Nianzou y Joan Jordán se lo pierden por sanción.

Fotografía a la perfección el derbi sevillano la ambición de ambas instituciones y el momento que las mismas atraviesan. El Real Betis Balompié quiere continuidad y tres puntos que supongan un golpe de autoridad que refuerce su candidatura europea en un estadio de La Cartuja que está aprendiendo a dominar. El Sevilla Fútbol Club no se queda en esos tres puntos, quiere sostener una temporada con muchos vaivenes y con varios sustos en estos meses recientes relacionados con la permanencia.

El verde pondrá lo demás cuando Ricardo de Burgos Bengoetxea haga sonar su silbato en un escenario virgen para un derbi, pero con el aroma de siempre en un mes de marzo cuaresmal en el que Sevilla ya huele a azahar y quiere elegir a su rey de primavera.