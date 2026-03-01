Así ha sido el tifo del Betis en el Gran Derbi

El Gran Derbi entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club no sólo se jugará en el verde de La Cartuja, también lo hará en las gradas de un estadio que batirá un nuevo récord de asistencia esta tarde. Ese jugador número 12 tan importante en los partidos en La Cartuja

La hinchada bética, en la parte baja de Gol Sur del estadio de La Cartuja, ha deslizado por toda la grada un tifo con el lema: "Líbranos del mal".

En el tifo, el Arcángel San Miguel aparece matando demonios mientras que otro de los ángeles sostiene la bandera del Betis y el otro porta en números romanos el año de nacimiento del Betis, 1907.