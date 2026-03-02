La autocrítica de Aitor Ruibal tras empatar el derbi: "Lo hemos tirado nosotros"

El capitán del Real Betis Balompié en el derbi fue Aitor Ruibal. El de Sallent actuó como lateral y pasó una mala tarde en la segunda mitad al no tener ayudas para frenar a Oso y Ejuke en su costado, de donde nació el gol con el que el Sevilla Fútbol Club se metió en el partido hasta terminar empatándolo en los minutos finales.

Para el hoy lateral verdiblanco, además de ser una "sensación mala" por cómo se dio el resultado, todo ocurrió en parte por creer que estaba hecho antes de que se lograra el triunfo: "Teníamos el partido controlado con el 2-0. Hemos salido bien en la segunda, pero ellos en su primera ocasión la meten y se crecen y nos venimos un poco abajo y no deberíamos permitirlo porque estamos en casa. Pero ellos también juegan. Era un partido jodido porque venían de una victoria que les dio moral. Lo hemos tirado al garete nosotros".

Aunque el conjunto verdiblanco no cesó en el intento según Ruibal, "las fuerzas ya fallaban. El 2-2 ha sido un palo duro pero hay que seguir y mirar hacia delante", comentaba en la flash de DAZN al término del derbi.

Aitor Ruibal lucha con Oso un balón durante el derbi Betis-Sevilla en La Cartuja de la jornada 26 de LaLiga / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Pide disculpas: "Somos un Betis que está creciendo. Cada vez somos mejores y pedir disculpas a todo el mundo que se ha partido hoy la cara por nosotros. Aquí estoy como máximo responsable del equipo y estamos dolidos porque queríamos la victoria como nadie. Creíamos que lo teníamos hecho y ese ha sido el error".

Falta de concentración del Betis: "Aquí estoy como máximo responsable y dolidos porque creíamos que lo teníamos hecho y fue un error. El empate no fue un exceso de relajación. Salimos bien en la segunda parte, tuvimos un par de contras buenas. Nos hemos tirado un poco más atrás porque el resultado nos lo permitía. Queremos estar lo más arriba posible, pero sabemos la importancia que tiene el derbi para la gente. Nos sabe mal por eso. Pero en el vestuario también estamos jodidos".