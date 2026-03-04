Amrabat se sincera: "Le dije a Isco que estaba deseando estar con él de nuevo en el campo"

Ya queda menos para la reaparición sobre el verde de Sofyan Amrabat. El pivote del Real Betis Balompié fue operado a finales de enero tras no superar las molestias que sufría en la zona articular del tobillo derecho desde el desafortunado golpe que tuvo con Isco frente al Utrecht. Algo más de un mes después de ser intervenido en Ámsterdam y haber comenzado la fase de recuperación en Países Bajos, el de Huizen ya ha regresado a la entidad verdiblanca y entrena en solitario tal y como ha mostrado el club en sus redes.

De hecho, nada más llegar el internacional por Marruecos ha hablado con los medios del Betis repasando todo este proceso desde que se lesionó y declarando que no entiende por qué se dudó de su estado físico cuando no pudo jugar los últimos encuentros con el conjunto verdiblanco antes de la Copa África y después sí actuó, con molestias y dolor, en el certamen de selecciones.

Sofyan Amrabat entrena en solitario en la CD Luis del Sol / Real Betis

Sobre todo ello ha hablado Amrabat: "Estoy muy feliz de estar aquí, echaba de menos estar aquí, entrenar y ver a toda la gente. Y el entrenamiento ha ido muy bien, así que es un día muy bueno".

Cómo ha ido todo el proceso de recuperación: "Fue un momento muy difícil, porque, por supuesto, quería jugar, quería ayudar al equipo, vi todos los partidos, pero, sí, a veces en la vida no va como lo deseas o como esperas. Me enseñó a tener paciencia, y también tener un buen plan para que el cuerpo pueda hacer más de lo que piensas. Porque he trabajado muy duro las últimas semanas, dos veces al día. Pero creo que si trabajas duro, como dicen siempre, el trabajo duro da sus frutos así que espero que la recompensa llegue muy pronto".

Qué aprendió en el proceso: "Me enseña, y creo que la vida es así, que tienes que aceptar la situación. No pude cambiarla, pasó. Por supuesto, no estaba contento con ella, pero siempre hay un plan de Dios. Creo que todo está escrito para las personas, para los seres humanos, todo está escrito. Así que tienes que aceptarlo y intentar hacer lo mejor, y eso es lo que hice, y ya estoy casi ahí".

Amrabat reza por la vuelta de Isco

Reza por Isco para que vuelva lo antes posible: "Rezo todos los días por él. Creo que fue un momento muy difícil para nosotros dos. Tuve mucho contacto con él. Después de la operación cuando estaba en la Copa de África le envié un mensaje y le dije que estaba deseando estar con él de nuevo en el campo. Y me dijo que estaríamos pronto juntos en el campo. Espero que también para él sea muy pronto".

Amrabat intentó forzar para estar en el derbi y frente al Barça: "Sí. Creo que la gente ha dicho mucho sobre esto en los medios. Sabéis que nunca me gusta reaccionar a estos tipos de cosas. Pero, por supuesto, para mí no era agradable ver que la gente me dudara de mi compromiso. Creo que una de las razones por las que mi lesión fue un poco más que esperábamos fue porque intenté forzar para jugar el derbi contra el Sevilla tres días después de lo que sucedió. Intenté forzar para jugar el partido de Barcelona. Así que hice todo para jugar con el Betis en estos partidos. Y luego, sí, la lesión no estaba mejorando, así que tuve que parar".

"No era agradable ver que la gente me dudara de mi compromiso, hice todo para jugar con el Betis"

Por qué jugó la Copa África: "Ocurrió igual con la selección nacional. Por supuesto, es mi selección, es la Copa África en nuestro país e intenté jugar, hice todo lo posible. Creo que todos vieron que después de dos partidos que forcé, jugué con un poco de dolor, pero no podía jugar los otros partidos. Y, por supuesto, estás con el equipo igual que aquí, no puedes abandonarlo. Así que tuve que estar con ellos hasta el final. Y después de la Copa África tuve que operarme y desde entonces he trabajado muy duro para volver para ayudar al club, a ayudar al Betis. Echo de menos a la afición, echo de menos jugar y estoy deseando volver a jugar delante de ellos".

Mensaje a la afición: "Quiero pedirle a nuestros aficionados, como siempre, que nos sigan apoyando, porque son muy importantes para nosotros. La atmósfera del último fin de semana fue increíble, así que espero que podamos darles de vuelta. Pero, como dije, sigan con nosotros, y creo que podemos hacer algo muy bueno esta temporada. Todavía hay mucho que jugar, y muchas cosas buenas están por venir, así que sigamos juntos, y hagamos un final de temporada fantástico".