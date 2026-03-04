Antony aclara lo sucedido con la afición del Betis tras el derbi: "Fue un momento de frustración"

Antony terminó 2025 con dolores en el pubis y su 2026 y ya han pasado trece partidos desde aquel día frente al Getafe en casa en el que el brasileño empezó a sentir dolor. El de Osasco fue protagonista en el derbi anotando el primer gol del Real Betis Balompié y terminando con un momento feo con la grada al término que él mismo ha querido aclarar en una entrevista en los medios del club, declarando que "quiere mucho a al afición" y que fue un momento de "frustración" por dejar escapar la victoria.

Sin excusas: "Siempre cuando hablo de poner la camiseta de Betis y jugar en sacrificio, eso. No hablé con todos los que tenían fiebre para que las personas no pensaran en excusas y tal, pero yo sé las cosas que he pasado. Estoy bien, estoy mejorando. Como he dicho, siempre cuando pongo la camiseta de Betis, voy a querer siempre estar cien por cien".

"Fue un momento de frustración"

Aclara todo lo que pasó tras el derbi con la afición del Betis: "Bueno, primero, la afición, las personas, los béticos saben el cariño que tengo por todos. Fue un momento de frustración, de no haber ganado el partido, de estar enfadado, de estar jugando con fiebre, con dolor. Eso no es nada contra los aficionados, contra los béticos. Eso nunca, porque todas las personas saben que yo quiero mucho a este club, quiero mucho a la afición".

Momento tenso con la afición tras el derbi: "Creo que fue un momento de estar caliente. Fui solo a preguntar, pero ya ha pasado. Nosotros aquí dependemos de la afición, todos nosotros, porque jugamos por ellos. Entonces, lo más importante es que vamos a estar juntos y vamos a conquistar grandes cosas juntos. Un momento de frustración por estar ganando de 2-0. Estaba jugando en casa, con la afición haciendo una fiesta muy linda. Perdimos puntos. Ya habíamos empatado un partido contra Rayo, en casa, que teníamos que ganar. Pasó la misma cosa ahora en derbi. Y nada más en derbi, que para mí es el partido más importante del año. Un momento de frustración, de tristeza, por dejar escapar esos tres puntos".

Antony celebra su gol contra el Sevilla durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Betis y el Sevilla en el estadio de la Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Primer gol en un derbi: "Muy feliz por eso. Trabajo mucho por eso también, para que yo esté bien, ayudando a todo el equipo. Bueno, los números, lo más importante siempre Betis. Betis está bien, Betis está ganando. Pero bueno, me siento muy orgulloso de siempre poner esta camiseta y representar a todos los béticos".

Frustración por el empate: "Hicimos una primera parte muy buena pero salimos muy tristes, muy frustrados de este empate, pero tenemos que seguir. Tenemos muchos partidos adelante, sabemos la importancia que era este derbi. Fue muy duro, fue muy difícil, pero tenemos que cambiar la página, porque tenemos muchos partidos y muchos objetivos también".

No quiere mirar atrás: "Tenemos que estar muy concentrados. Tener partidos ahí es muy complicado, muy difícil. Tenemos que tener la humildad de ir partido por partido. Tenemos los objetivos también. Pero tenemos que seguir, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar mucho. Y bueno, vamos siempre a seguir dando la vida por Betis".

Objetivo del Betis en Europa League: "Siempre cuando hablo que en todas las competiciones que nosotros estamos, vamos a pelear hasta el final. Tenemos los octavos de Europa League también. Paso a paso tenemos el objetivo de ser campeón, sí. Pero tenemos muchos partidos delante. Tenemos que estar concentrados en la Liga, en la Europa League también, porque nosotros tenemos que pelear y reinar".

Getafe, próximo rival: "Ahora el Getafe es un partido muy difícil, muy duro. Ha ganado en Madrid, donde no es fácil ganar el Bernabéu. No podemos mirar dónde está el Getafe, si está muy abajo, porque es un partido difícil. El Getafe está jugando en casa, pero tenemos que mirar para nosotros también. Estamos muy bien en la competición a pesar de los últimos dos partidos empatar en casa, pero estamos ahí arriba. Entonces tenemos que mirar para nosotros y hacer un gran partido y salir con los tres puntos".