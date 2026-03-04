El plan del Betis para Getafe: Marc Roca vuelve al grupo y Antony se ejercita en solitario

El Real Betis Balompié quiere dejar atrás el resultado del pasado derbi en La Cartuja del domingo en el que se dejó empatar tras una deficiente segunda parte. Para ello, los de Manuel Pellegrini descansaron tan sólo el lunes y el martes ya iniciaron los entrenamientos de cara al duelo en Getafe este domingo.

Todo ello no trastoca los planes del Ingeniero ni del conjunto verdiblanco, que sigue con las mismas bajas en la enfermería aunque Sofyan Amrabat empieza a ser la buena noticia de la semana.

El pivote marroquí ya ha regresado de Países Bajos y entrena en solitario en la Ciudad Deportiva Luis del Sol mientras sus compañeros trabajan con el choque en el Coliseum en el horizonte. De momento no se prevé que el de Huizen se una al grupo ni que vaya citado esta jornada, pero sí puede reaparecer antes del parón internacional.

Real Betis

Marc Roca vuelve al grupo y Antony regresa

Después de un martes en el que Marc Roca se quedó en el gimnasio por gestión de cargas tras el derbi, partido en el que fue uno de los más destacados del Betis, el pivote ya se ha incorporado a la dinámica habitual.

El que aún no está con sus compañeros es Antony. Empezó la semana con fiebre y ello le impidió estar en la primera sesión, pero sí que esta mañana ha estado en la charla de Manuel Pellegrini previa al entrenamiento, tras la que se ha retirado al interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Luis del Sol después de hablar con Joaquín, que ha presenciado el entrenamiento junto a Manu Fajardo.

Al margen de Amrabat, Isco Alarcón debería ser el siguiente en reaparecer muy poco a poco sobre el césped sin una fecha estimada para su regreso. Serán sus sensaciones las que marquen su vuelta al verde. Gio Lo Celso sigue en la enfermería.

Pablo García jugará el derbi de filiales este viernes

Quien ha perdido protagonismo en las últimas semanas con los regresos de varios jugadores importantes en el ataque es Pablo García. El canterano necesita recobrar sensaciones y para ello ha pedido jugar el derbi entre el Betis Deportivo y el Sevilla Atlético de este viernes en la CD Luis del Sol. A ello ha dado el ok Manuel Pellegrini tal y como informó PTV.

El plan semanal en el Betis seguirá con tres sesiones matinales más, las de jueves, viernes y sábado, tras las que hablará el Ingeniero en la previa del Getafe, un rival ante el que intentará sumar tres puntos que hagan olvidar el empate en el derbi.