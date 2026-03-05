Antony vuelve con el grupo y Ruibal se queda al margen en el Betis

El plan del Real Betis Balompié para preparar el partido contra el Getafe del próximo domingo en el Coliseum sigue su curso. Los de Manuel Pellegrini entrenaron por tercera vez en la semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y salvo sorpresa la única novedad en la convocatoria para el duelo en el sur de Madrid será la ausencia de Pablo García y el regreso de Valentín Gómez.

El canterano, tras ver que ha perdido protagonismo con el primer equipo, ha decidido pedir jugar el derbi de filiales de este domingo entre Betis Deportivo y Sevilla Atlético en el complejo deportivo verdiblanco y se ejercita a las órdenes de Dani Fragoso. Sin duda, una solución a corto plazo para que adquiera de nuevo confianza y vaya recuperando ese fútbol que le hizo llegar a debutar a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Al margen del joven de Alcosa, que quién sabe pero incluso podría ir citado y que otro fuera el descarte ante los de Bordalás, el que está de vuelta es Valentín Gómez. El argentino cumplió ciclo de amonestaciones ante el Sevilla en el derbi del pasado domingo y regresa justo antes de la competición europea, en la que el Ingeniero comenzará a alternar entre Liga y Europa League para dosificar al equipo en estos cinco envites que tiene hasta el parón internacional.

En la zaga, Junior Firpo, dos meses después de lesionarse en el Tartiere, podría relegar a un Ricardo Rodríguez que volvió a evidenciar que no está para este Betis en el choque contra los nervionenses.

Aitor Ruibal trabaja en el gimnasio La ausencia destacada de la sesión fue la de Aitor Ruibal, que se quedó en el gimnasio de la CD Luis del Sol haciendo gestión de cargas de manera individual. Este próximo viernes debe reaparecer con el grupo con miras a ir citado ante el Getafe.

Álvaro Fidalgo y Antony, durante el entrenamiento del Betis de este jueves en la CD Luis del Sol / Álex Mérida

Antony vuelve al grupo tras superar la fiebre

Antony comenzó la semana con fiebre como aclaró en la entrevista para los medios del Betis, una charla en la que quiso explicar todo lo sucedido al término del derbi con la afición verdiblanca y en la que también dejó clara que el objetivo del vestuario es la Europa League, siempre sin dejar de lado LaLiga.

El martes le privó el proceso febril de entrenar, el miércoles dosificó cargas en el gimnasio, también por la pubalgia, y este jueves ya ha vuelto a la dinámica habitual para ser uno más a las órdenes de Manuel Pellegrini de cara a un encuentro en Getafe en el que el Betis debe volver a la senda de la victoria y a sumar de a tres para hacerse fuerte en el quinto puesto antes de que los partidos europeos compriman nuevamente el calendario.

Amrabat entra en la recta final de su recuperación

Pellegrini, que sigue perfilando el once con el que saldrá al Coliseum el domingo a las 16:15, sabe que no contará con Giovani Lo Celso, que puede perderse casi lo que resta de temporada y cuya vuelta es incierta, ni con Isco Alarcón ni Sofyan Amrabat.

El de Huizen ya pisa el campo y está en la fase final de su recuperación como él mismo comentó y ya debe unirse a la dinámica habitual con sus compañeros en los próximos días. Antes del parón internacional de marzo, es decir, en los cinco partidos que restan, podría reaparecer en el verde.