Fragoso explica por qué Pablo García baja al Betis Deportivo para jugar el derbi chico: "Ha sido decisión del futbolista, de nosotros y del club"

Este viernes se disputará en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el conocido como derbi chico entre Betis Deportivo y Sevilla Atlético. Ambos filiales se encuentran en puestos de descenso, a diez y once de la permanencia respectivamente, y una victoria puede acercarlos a esos 32 puntos que marca el Real Murcia en decimoquinta posición. Para el duelo en el complejo verdiblanco contará el segundo equipo bético con Pablo García.

El canterano de Alcosa ha perdido bastante protagonismo en las últimas semanas y sólo fue titular en 2026 en la derrota en Grecia ante el PAOK, teniendo también minutos en las segundas partes frente a Elche en Copa y Villarreal, Alavés y Valencia en Liga. Desde aquel 1 de febrero contra los ché no ha tenido ningún minuto. Frente al Atlético en Copa del Rey se quedó en el banquillo al igual que en el Metropolitano y en Son Moix en Liga y ante el Rayo Vallecano no entró ni en la convocatoria. Sí volvió en el derbi pero tampoco ingresó en el verde.

Por dicho motivo, el propio jugador, Fragoso y la entidad verdiblanca han decidido que baje al filial para ayudar a sus compañeros, con los que tiene ficha en Primera Federación, y estará disponible para el derbi chico ante el Sevilla Atlético este mismo viernes.

Para analizar todo lo sucedido, Dani Fragoso, entrenador del Betis Deportivo, ha repasado en los micrófonos de La Jugada de Canal Sur la decisión de contar Pablo García y cómo ve el derbi y la situación liguera en la que está inmerso el filial verdiblanco.

Pablo García lucha con German Valera durante los octavos de final de la Copa del Rey que disputaron Betis y Elche en el estadio de La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Pablo García jugará el Betis Deportivo-Sevilla Atlético

Decisión de contar con Pablo García: "Ha sido de ambos, ha sido del futbolista, de nosotros, del club. Al final tiene ficha con nosotros, podemos contar, el primer equipo ha pensado también en nosotros, que también es de agradecer, y bueno, lo más seguro es que podamos contar mañana con él".

Buena oportunidad para Pablo García: "Sí, ahí se ve la humildad que tiene Pablo. Aquí estamos, aparte de futbolistas, educando a que sean buenos profesionales, que son todos, y buenas personas, y el año pasado lo demostró también, que fue con el primer equipo a jugar la final de la Conference, y sin dormir casi y sin comer o descansar, jugábamos en Ponferrada con la Copa de Campeones con el Juvenil y se vino con nosotros igual que Manu González. A eso hay que darle normalidad, son jugadores del club y cuando no estén jugando en el primer equipo, yo creo que es una obligación de que el jugador no puede estar parado y que si es posible, que juegue los máximos minutos posibles".

Análisis del derbi: "Sí, sabemos que mañana va a ser un partido muy importante, ya no solo por la clasificación y por los puntos, sino por el rival que es, ¿no? Yo creo que nos llega en el mejor momento que nos puede tocar, después de dos derrotas, y bueno, al final, siempre es un aliciente jugar contra el Sevilla, y encima, jugamos en nuestra casa".

Situación en la tabla: "Es verdad que en esta situación no estamos acostumbrados a jugar, nosotros estábamos en el Juvenil, y llevamos dos años en el Juvenil, y en dos años habíamos perdido dos o tres partidos. Es una situación nueva para nosotros, una situación nueva para los jugadores, están en época de formación, y bueno, va a ser complicado para los dos equipos, porque es verdad que no estamos atravesando nuestro mejor momento, pero bueno, es un buen momento para realzarnos, yo creo que viene muy bien el partido este, con nuestra afición, con el rival que es, pues para ganar mañana y coger un pulso hacia adelante".