Dónde ver el derbi Betis Deportivo - Sevilla Atlético: Horario y canal de TV

El derbi chico llega a ambos lados de Sevilla con muchísimas urgencias clasificatorias. Este viernes 6 de marzo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, Betis Deportivo y Sevilla Atlético se miden en la jornada 27 con el agua al cuello y la salvación como única brújula.

La foto fija de la tabla en Primera Federación explica el dramatismo: a diez de la salvación está el Betis Deportivo (18º, 22 puntos) y a once el Sevilla Atlético (19º, 21), ambos en descenso y con margen mínimo para el error. Y no es sólo cuestión de puntos: los verdiblancos han encajado mucho (41 goles), mientras que el filial nervionense sufre un atasco preocupante (13 tantos a favor).

Cómo llega el Betis Deportivo

El equipo de Dani Fragoso viene de un golpe duro en Alcorcón (0-3) y arrastra bajas sensibles como Óscar Masqué y Manu González, además de sanciones como la de Iván Corralejo por expulsión.

La gran noticia para la previa en el lado verdiblanco es Pablo García, que baja desde el primer equipo tras no tener minutos para jugar el derbi y aportar ese desequilibrio que a veces decide partidos tan tensos. "Ha sido decisión del futbolista, de nosotros y del club", declaró el entrenador bético.

Cómo llega el Sevilla Atlético

Luci Martín sigue buscando un clic emocional y futbolístico. En Cartagena compitió hasta el tramo final y ante el filial del Atlético de Madrid empató a uno el pasado sábado 28 de febrero. En la ida ya demostró que sabe jugar estos duelos: ganó 1-0 con gol de Lulo da Silva en el 24'.

Miguel Sierra será el principal reclamo del filial sevillista tras empezar el canterano, que sí ha jugado hasta 14 partidos con su equipo en Primera RFEF, a perder sitio en los planes de Almeyda con Ejuke, Januzaj y, sobre todo, tras la vuelta de Rubén Vargas.

Horario del partido entre el Betis Deportivo y el Sevilla Atlético

El Betis Deportivo de Dani Fragoso recibirá al Sevilla Deportivo de Luci Martín en la jornada 27 de Primera RFEF. El derbi chico se disputará este viernes 6 de marzo a partir de las 21:15 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Dónde ver por televisión el Betis Deportivo-Sevilla Atlético

El encuentro entre el Betis Deportivo de Dani Fragoso y el Sevilla Deportivo de Luci Martín, correspondiente a la jornada 27 de Primera RFEF, será retransmitido por Primera Federación Versus (dial 52 en Movistar y 125 en Orange) y en FC Play.