Precios económicos para el Betis-Panathinaikos de Europa League: cuánto cuestan las entradas y cómo activar el carné

El Real Betis Balompié se medirá al Panathinaikos en los octavos de final de la UEFA Europa League 2025/26, tras el sorteo celebrado el viernes 27 de febrero de 2026 en la Casa del Fútbol Europeo (Nyon, Suiza). La eliminatoria quedó fijada para el jueves 12 de marzo, con la ida en el Estadio Olímpico de Atenas "Spyros Louis", y el jueves 19 de marzo, con la vuelta en La Cartuja.

El Betis llegó a esta ronda con billete directo tras finalizar cuarto en la fase liga, y el sorteo dejó además definido su camino hasta la final dentro del cuadro. Si supera estos octavos, en cuartos jugaría de nuevo ida fuera y vuelta en casa ante Ferencváros o SC Braga, y las semifinales apuntan a un posible cruce con Genk/Friburgo o Celta/Lyon.

Cuánto costarán las entradas para socios en el Betis-Panathinaikos

Para dicha vuelta del 19 de marzo en el estadio de La Cartuja a las 21:00, la entidad verdiblanca ha dado a conocer los precios. El club bético ha fijado precios populares para esta fase: la activación cuesta 10 euros en Gol Norte y Gol Sur y 15 euros en Fondo y Preferencia, con tarifa infantil de 5 euros. El plazo para activar el carné permanecerá abierto hasta el miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas.

La activación podrá completarse mediante el enlace de pago que los abonados recibirán de forma progresiva por SMS y correo electrónico desde este jueves 5 de marzo, y también a través del portal del socio en Área privada > Mi Betis > Servicios del Abonado > Activaciones.

Entradas para 'Soy Bético' y público general

La venta para los socios ‘Soy Bético’ se activará una vez concluya el plazo de activaciones, a partir del 12 de marzo, con precios de 15 euros en Gol Norte y Gol Sur y 20 euros en Fondo y Preferencia (más gastos de gestión), introduciendo su ID y PIN.

En paralelo, la venta al público general arranca este jueves 5 de marzo en sus modalidades VIP y Priority, mientras que la venta con selección de asiento quedará habilitada desde el 12 de marzo.

