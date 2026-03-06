Alineación probable del Betis en Getafe: Pellegrini puede dar descanso a Fornals y refrescar los laterales

El Real Betis Balompié visitará este domingo el Coliseum, escenario en el que se medirá al Getafe de José Bordalás. La semana en el seno verdiblanco tras el empate en el derbi no ha sido fácil y para ello, Manuel Pellegrini, la comenzó con una charla de más de cinco minutos en la primera sesión con el objetivo de dejar atrás el pasado y centrarse en "un rival muy difícil en su campo" como declaró el Ingeniero en la previa.

En el capítulo de altas y bajas será Pablo García quien salga de la convocatoria al ir citado con el Betis Deportivo para el derbi chico de esta noche en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Una decisión consensuada entre todas las partes a la que Pellegrini ha dado naturalidad: "Me alegro por Pablo que haya querido jugar el derbi hoy, le viene bien porque ha estado sin fútbol y está en su división aunque está considerado con nosotros. Le ha tocado jugar menos porque hemos mantenido un equipo los últimos partidos. Seguirá entrenando con el primer equipo y tiene mucho futuro".

La ausencia de Pablo en la lista la suplirá Valentín Gómez, que regresa tras sanción por acumulación de amarillas y que podría ser una de las sorpresas del once en el carril zurdo, ya que igual es pronto para ver a Junior en dicha demarcación tras las palabras del chileno, como de que juegue Bellerín en el costado diestro. Amrabat, Isco y Lo Celso serán las tres bajas por lesión.

Alineación del Real Betis Balompié

Un posible plan de Pellegrini sin Fornals y con novedades en los laterales

Con la mentalidad de ir partido a partido no se prevé que Manuel Pellegrini haga rotaciones en portería antes de la llegada de la Europa League ante el Panathinaikos en octavos, encuentros en los que sí puede dejar su sitio Álvaro Valles a Pau López.

Por delante del meta de La Rinconada pueden aparecer las primeras caras nuevas del once, con Ángel Ortiz en el carril diestro y Valentín Gómez en el zurdo. "Junior y Bellerín ya por lo menos hacen trabajo normal, han reaparecido en el banco, han tenido lesiones bastantes largas, venía el equipo con buena racha y no han tenido la oportunidad y seguramente a los dos los veremos en los encuentros que vienen", comentaba el Ingeniero dando a entender que no era todavía el momento de verlos de inicio. Con Aitor reapareciendo tras problemas en la rodilla durante la semana y con el evidente déficit en el lateral izquierdo con Ricardo, el argentino se postula como titular.

Cucho Hernández y Antony durante un ejercicio en un entrenamiento esta semana antes del Getafe-Betis / Álex Mérida

Hasta que Amrabat esté de vuelta es fijo en el pivote Marc Roca, que por momentos muestra síntomas de agotamiento en un equipo en el que no tiene sustituto natural y, en Getafe, con la suma importancia que tiene la batalla táctica, raro es que saliera del once. A su lado, Álvaro Fidalgo es un soplo de aire fresco que aporta seguridad en el pase y dinamismo, viene de anotar en el derbi y será uno de sus acompañantes, con posible sorpresa mayúscula en el tercer integrante del trivote.

Pablo Fornals, indiscutible e insustituible, sólo ha tenido 45 minutos o menos en tres partidos desde el 11 de diciembre cuando no participó en Zagreb. 16 encuentros desde entonces que hacen que merezca un nuevo descanso, al menos de inicio. En caso de que el plan con el castellonense pasara por lo descrito, Nelson Deossa sería el hombre que ocuparía ese hueco para aportar físico además de ida y vuelta y romper con potencia las líneas de un Getafe siempre compacto y bien armado para la batalla.

No dan fácilmente a torcer su brazo los de Bordalás, y para ello tanto Antony como Abde se antojan indispensables en un choque de mucho contacto y en el que cualquier individualidad puede abrir o decantar el marcador. Al brasileño y al marroquí los acompañará en punta Cucho Hernández. El cafetero lleva el gol en las venas y será quien complete un ataque bético con mucha pólvora para buscar que el quinto puesto tenga cada día un dueño más claro.