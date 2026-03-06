Getafe CF-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié viajará este próximo sábado al sur de Madrid para medirse el domingo al Getafe en el Coliseum. Buscan los de Manuel Pellegrini volver a la senda de la victoria después del duro traspié en el derbi sevillano en el que se dejaron dos puntos tras desperdiciar una ventaja de 2-0 al descanso.

Para ello, el Ingeniero comenzó la semana con una larga charla a sus jugadores en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Este viernes continuará su preparación para visitar al Getafe el domingo en el Coliseum con una sesión más en la que ya debe estar Aitor Ruibal, que no saltó al césped el jueves y se quedó trabajando en el gimnasio para gestionar cargas.

La principal noticia del entrenamiento del jueves además del de Sallent fue el regreso de Antony al trabajo con el grupo tras superar un proceso febril y después de haber dosificado cargas en el gimnasio también por molestias de pubalgia, por lo que apunta a estar disponible para Pellegrini.

De cara a la convocatoria, salvo sorpresa, se espera la baja de Pablo García, que ha decidido bajar con el filial para jugar el derbi chico este viernes y recuperar minutos y confianza, y el regreso de Valentín Gómez, ya que el argentino vuelve tras cumplir sanción en el derbi.

En la enfermería, Pellegrini mantiene las bajas de Lo Celso, Isco y Amrabat, aunque el marroquí ya pisa campo y entra en la recta final de su recuperación, con opciones de volver antes del parón internacional de final de mes.

Horario del partido entre el Real Madrid y el Betis

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará hasta la capital de España para medirse al Real Madrid en la jornada 18 de LaLiga EA Sports este domingo 4 de enero a partir de las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu.

En los cinco encuentros más recientes en el feudo getafense ganaron por 1-2 los verdiblancos el año pasado con dos goles de Isco, empataron a uno hace dos campañas y en las anteriores acumulan una victoria, un empate y una derrota.

Dónde ver por televisión el Getafe CF-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Getafe Club de Fútbol de José Bordalás y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.