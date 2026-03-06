Pellegrini mira al parón para la vuelta de Amrabat con el Betis: "Faltan dos semanas, quizás es algo justo"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en sala de prensa al término del penúltimo entrenamiento semanal del conjunto bético en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Este domingo se medirá al Getafe en el Coliseum y sobre ello habló el Ingeniero en la previa de un encuentro en el que los verdiblancos intentarán sumar tres puntos que hagan olvidar el derbi y centrarse de lleno en estos cinco partidos clave hasta el último parón internacional de la temporada con la vuelta de Europa League incluida.

Cómo llega el Betis tras el derbi: "El equipo llega bien, ganemos o perdamos se hace un análisis el lunes y martes con lo positivo y lo negativo. Y el fútbol exige nuevamente a los pocos días que el equipo quede en juego y eso es lo que estamos concentrados en el partido".

Paso atrás del Betis cuando se adelanta: "El equipo sale siempre a buscar los partidos, no sé esa estadística pero tras el primer gol intentamos mantenernos y buscar el segundo. Importante también que el equipo en la segunda vuelta de los siete partidos que hemos jugado hemos sido el segundo que más ha sumado tras el Madrid y el Barça que han cerrado con quince, nosotros con catorce. Importante, como he dicho, para mí es más que la cosa fútbol, que siempre está revisando el aspecto general".

Portero de Liga y Europa: "No hay uno de Liga y uno de Europa, Álvaro está jugando bien, ya veremos cuando nos toque jugar la Liga si se mantiene Álvaro o entra Pau o Adrián también bien, pero lo iremos viendo partido a partido para sacar el mejor once que veamos".

Vuelta de Amrabat e Isco y estado de Junior y Bellerín

Vuelta de Amrabat: "La lesión de Sofyan es muy importante y se irá viendo a medida que hace más trabajo en el campo, para el parón faltan dos semanas y vamos a ver si pudiera estar, igual quizás algo justo pero veremos con el trabajo que va haciendo".

Vuelta de Isco: "Ha ido evolucionando bastante bien en su recuperación, no va a ser un jugador que esté antes del parón. Veremos si se logra ya integrar a los trabajos grupales tras él y si lo consigue tendrá que estar una o dos semanas con el grupo para recuperarse. Ni él ni Gio antes del parón".

Cómo están Junior y Bellerín: "Los dos por lo menos hacen trabajo normal, han reaparecido en el banco, han tenido lesiones bastantes largas, venía el equipo con buena racha y no han tenido la oportunidad y seguramente a los dos los veremos en los encuentros que vienen".

Getafe, próximo rival: "Primero, un rival muy difícil como todos en Liga y lógicamente está en un momento bueno, así lo indican los resultados y es un rival muy difícil en su campo".

Derbi, frustración de la afición: "No me sorprendió, sabemos la pasión que genera el derbi en Sevilla, somos los primeros a los que nos hubiera gustado ganar el derbi, hubiéramos ganado tres seguidos, el empate ya no es satisfactorio. No rematamos el partido en el segundo tiempo, me considero responsable, pero no quiere decir que el equipo vaya a tener un bajón. Se nos dio mal el segundo y bien el primero. El fútbol es así, no subestimamos a nadie".

Aitor Ruibal, convocado: "Ya hace varios meses atrás que tuvo una molestia pequeña en el menisco que le produce un cierto dolor, pero está en condiciones de ser citado".

Pérdida de minutos de Nelson Deossa: "Ya veremos el once inicial, seguramente Nelson esté citado entre los 23, los jugadores tienen etapas mejores y peores, el equipo venía jugando una vez por semana y viene con muy buenos resultados y por distintos motivos quedó con pocas variantes el once. Ahora aparecen los jueves y tiene que aprovechar cada jugador la oportunidad que le toque cuando juegue".

Balance del Panathinaikos, rival en la Europa League: "Bueno, el rival por supuesto es importante, tiene tradición en el fútbol griego y en Champions y en Europa. La verdad que no califico si los equipos son más difíciles o más fáciles,de acuerdo a lo que hayan hecho anteriormente, sino que en el momento en que estamos. Tras Getafe nos centraremos en esa eliminatoria, es importantísimo pasar a la ronda siguiente y tenemos un plantel exigido para tratar de sumar en las dos competiciones".

Decisión de bajar al Betis Deportivo a Pablo García para jugar el derbi chico: "Bueno, me alegro por Pablo que haya querido jugar el derbi hoy, le viene bien porque ha estado sin fútbol y está en su división y está considerado con nosotros. Le ha tocado jugar menos porque hemos mantenido un equipo los últimos partidos y sigue entrenando con el primer equipo y tiene mucho futuro".