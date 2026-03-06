Aitor Ruibal se apunta al Getafe-Betis y Pellegrini tendrá sólo tres bajas

El Real Betis Balompié continuó este viernes preparando el partido del domingo ante el Getafe con una nueva sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Manuel Pellegrini sigue perfilando el equipo tras el empate en el derbi y espera recuperar efectivos para el duelo en el Coliseum como Valentín Gómez tras sanción.

La principal novedad de la semana ha sido el regreso de Antony al trabajo con el grupo después de superar un proceso febril y gestionar cargas por molestias de pubalgia, pero ha hecho los dos últimos entrenamientos al mismo nivel que sus compañeros prácticamente.

Por su parte, Aitor Ruibal no trabajó con el grupo en la sesión del jueves al quedarse en el gimnasio para gestionar cargas, pero se ha reincorporado este viernes con normalidad y entrará en la convocatoria.

Tres bajas, una ausencia y un regreso para Getafe

En la enfermería, Pellegrini mantiene las bajas de Lo Celso, Isco y Amrabat, aunque el marroquí ya trabaja sobre el césped y entra en la fase final de su recuperación, con opciones de reaparecer antes del parón internacional. El de Huizen entrena normalmente a horas diferentes a las que lo hace el primer equipo.

Nikita Doronins, delantero letón del Juvenil A del Betis, entrena a las órdenes de Manuel Pellegrini / Álex Mérida

Nikita Doronins entrena a las órdenes de Manuel Pellegrini Nikita Doronins, delantero letón del Juvenil A, ha entrenado este viernes a dos días del Getafe-Betis a las órdenes de Manuel Pellegrini. A sus diecisiete años, se ejercitó por primera vez con el primer equipo a final de septiembre de 2025, casi recién comenzada esta temporada, y habitualmente es el titular en el juvenil que dirige Javier Barrero.

En cuanto a la convocatoria, Pablo García no estará ante el Getafe, ya que ha decidido bajar con el Betis Deportivo para disputar el derbi de filiales frente al Sevilla Atlético y recuperar minutos. "Ha sido de ambos, ha sido del futbolista, de nosotros, del club. Al final tiene ficha con nosotros, podemos contar, el primer equipo ha pensado también en nosotros, que también es de agradecer, y bueno, lo más seguro es que podamos contar mañana con él. Hay que darle normalidad a que son jugadores del Betis y cuando no estén jugando con el primer equipo creo que es una obligación que el jugador no esté parado y, si es posible, que juegue los máximos minutos posibles", comentaba Dani Fragoso, entrenador del Betis Deportivo sobre el canterano verdiblanco.

Valentín Gómez será el que regrese tras cumplir sanción en el último partido por acumulación de amarillas. El argentino, que empezó como fijo en 2026, ha visto cómo ha perdido minutos en los últimos encuentros y ahora con la vuelta de la competición europea los empezará a recuperar.