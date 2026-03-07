El aviso de Bordalás sobre el Betis: "Tiene jugadores con un talento increíble, velocidad y muy buena contra"

José Bordalás, técnico del Getafe Club de Fútbol, habló en la previa del partido ante el Real Betis Balompié de este domingo en el Coliseum. El técnico azulón repasó las cualidades del equipo de Manuel Pellegrini y advirtió que será un choque de "máxima dificultad".

Bajas en el Getafe: "Todavía no sabemos de los jugadores que vamos a poder disponer, de los que han estado lesionados y bueno, todavía queda la sesión de mañana y vamos a ver finalmente con los que podemos contar. Como sabéis, no me gusta dar pistas y bueno, todavía tenemos confianza en que podemos recuperar a algunos de los lesionados".

Frenar euforia tras ganar en el Bernabéu: "El partido del pasado lunes está totalmente olvidado, ya es historia y estamos centrados únicamente y exclusivamente en el partido contra el Betis, que es un partido de máxima exigencia, que es el partido más difícil que tenemos, un equipo que está confeccionado para luchar por Europa, que ha ido creciendo en las últimas temporadas cada vez más y que la ambición es máxima. El partido de máxima dificultad, obviamente. Entonces, como te he dicho, el partido contra el Real Madrid está totalmente olvidado y si nos olvidamos de lo que nos ha hecho ganar, es cuando empezaremos a perder. Esa es la realidad".

Tres puntos ante el Betis, media salvación: "Está claro que ganar siempre te hace sumar puntos y sería dar un paso, obviamente, para nuestro objetivo, sin pensar más allá del objetivo que tenemos, que todavía quedan muchos puntos, que hay que ganar partidos, que hay que sumar puntos y que la dificultad es máxima. 12 partidos te pueden parecer mucho, pero cuando nos demos cuenta es un instante y se habrá acabado el campeonato. Por lo tanto, ahora tenemos que seguir con la humildad que nos ha caracterizado, centrados en la competición, no caer en ningún tipo de euforias ni objetivos que no son reales, ni mucho menos".

Adaptación al equipo: "No, no tiene nada que ver. Al final nosotros nos adaptamos. Yo como entrenador intento adaptarme a los jugadores que tengo, a las características y a las situaciones. Siempre lo he dicho que para mí el dibujo no es lo importante, sino la idea y lo que quieres conseguir. Al final nosotros tenemos que buscar la mejor alternativa para sacar el mayor rendimiento al equipo".

El Betis, según Bordalás

Así ve el Getafe-Betis: "Está claro que las victorias siempre son importantes, te hacen sumar de tres en tres y como le he dicho al compañero estaba totalmente olvidada. Estamos centrados en el partido contra el Betis, que es un grandísimo equipo y es un partido de máxima dificultad. No tenemos ninguna duda. Con el Betis no puedes tener en cuenta los resultados anteriores porque cada partido es distinto y son equipos con un grandísimo potencial y estamos cansados de ver en el fútbol sorpresas. Bueno, no hay que irse muy lejos. Hace pocas fechas en el partido de Copa el Atleti fue capaz de ganar en la cartuja 0-5 y unos días después el Betis, el mismo equipo, en el Metropolitano te gana 0-1. De nada valen los resultados anteriores, cada partido es distinto, las dificultades son máximas, el Betis tiene jugadores con un talento increíble, con velocidad, es un equipo que tiene muy buena contra, un equipo con jugadores excelentes que cada año se refuerzan, un equipazo y es un partido de máxima dificultad".

Cambiar conceptos respecto al Real Madrid: "Algunos conceptos sí, pero es un equipo totalmente distinto, con aspectos y jugadores diferentes y obviamente tenemos que cambiar cosas, jugamos en casa y es un partido totalmente distinto, lo que te ha servido para un partido posiblemente para el otro no te sirva. Algunos aspectos sí, está claro, sobre todo el equipo en cuanto al comportamiento, el equipo estuvo muy junto, podemos decir que hay muchos aspectos del juego que te pueden servir para el siguiente partido, pero no todos porque es un equipo y un rival totalmente distinto".

Una competición muy igualada: "Nos enfrentamos a un muy buen equipo que es el Betis, cada partido es distinto, es diferente y lo que te ha hecho ganar esos partidos no quiere decir que vayas a ser capaz, está claro que lo vamos a intentar, yo siempre le digo a los futbolistas que hay que creer, que hay que ser ambiciosos y que tenemos que afrontar los partidos para ganarlos, para sacarlos adelante, pero siempre con los pies en el suelo, con la máxima humildad, porque sabemos de la dificultad que tiene la competición, lo decía el compañero, yo creo que más que irregular es una igualdad, yo no conozco ninguna liga que un equipo de la zona baja sea capaz de ganarle a un equipo de la zona alta solo en la liga española, se dan muy poquitos casos, quizá en la Premier también, algunos casos puntuales y eso quiere decir de la igualdad manifiesta que hay en la competición y que los equipos prácticamente están muy bien trabajados, tienen un gran potencial y las dificultades son más y más".