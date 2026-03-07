El Betis busca recuperar la senda del triunfo en Getafe con el objetivo de consolidar la quinta plaza

El Real Betis Balompié se prepara para un duelo exigente ante el Getafe CF en el Coliseum este domingo. El equipo de Manuel Pellegrini llega a la cita con el objetivo claro de recuperarse de la frustrante igualada en el derbi sevillano, donde desperdició una ventaja de 2-0 ante el Sevilla Fútbol Club al descanso.

Consciente de lo que está en juego, el Ingeniero comenzó la semana con el mensaje de dejar atrás el empate y centrarse en el choque en el sur de Madrid. Los de José Bordalás, un equipo ordenado y muy difícil en su campo, son el próximo obstáculo. Los verdiblancos saben que con una victoria el quinto puesto será cada día más de su propiedad.

Alineación del Real Betis Balompié

Novedades en el once de Pellegrini

En cuanto a la alineación, Pellegrini podría optar por hacer algunos cambios, sobre todo en los laterales, debido al nivel de Ricardo y a la vuelta de Valentín Gómez tras cumplir sanción. Junior Firpo y Héctor Bellerín aún no están listos para ser titulares por lo que deslizó el chileno, y aunque ambos se han reincorporado al grupo, su presencia en el once inicial parece poco probable en esta jornada.

Por lo tanto, Valentín podría ocupar el carril izquierdo en el Coliseum, mientras que Ángel Ortiz podría asumir el lateral derecho por Aitor Ruibal, renqueante con problemas en la rodilla. Unos cambios que podrían aportar frescura a una defensa que, a pesar de la buena racha de resultados en la primera vuelta, ha sufrido en las últimas jornadas.

Una de las grandes preocupaciones de Pellegrini es el estado físico de sus jugadores clave. Marc Roca, titular indiscutible en el pivote, ha mostrado algunos signos de agotamiento debido a la falta de recambios naturales en esa posición. A su lado, Álvaro Fidalgo, quien también brilló en el derbi al anotar un gol, se perfila como un titular en el centro del campo.

Sin embargo, el plan del Ingeniero podría incluir una sorpresa en el trivote: Nelson Deossa podría reemplazar a Pablo Fornals, quien ha jugado prácticamente todos los minutos en lo que va de temporada y que podría tener un merecido descanso de inicio tras el esfuerzo acumulado. Con el de Marmato en el campo, el Betis ganaría en físico y dinamismo, elementos clave para afrontar la batalla táctica que se avecina en Getafe.

El cuadro azulón es conocido por su estilo de juego aguerrido y su solidez defensiva, especialmente en su feudo. Sin embargo, Bordalás ha reconocido el talento y la velocidad del Betis, destacando la capacidad de los verdiblancos para sorprender al contragolpe. La presencia de jugadores como Antony, Abde y Cucho Hernández pondrán a prueba la solidez defensiva del Getafe, que deberá estar muy atento para frenar la creatividad y explosividad de estos jugadores en transición. Chimy Ávila puede ser la gran sorpresa del once de Pellegrini, bien formando en ataque con el delantero de Pereira o por algún jugador de segunda línea modificando el esquema habitual.

Bordalás, por su parte, tiene claro que el Getafe debe afrontar el partido con humildad y sin caer en euforias tras la victoria ante el Real Madrid. Aunque el Getafe es un equipo muy competitivo, las dificultades del campeonato hacen que cada encuentro sea una batalla.

El duelo en el Coliseum será crucial para las aspiraciones de ambos equipos en LaLiga, en el que el Betis buscará dejar atrás el derbi y sumar tres puntos que lo hagan cada jornada más valedor de un quinto puesto que, quién sabe, podría valer un viaje a la Champions League a final de temporada. Si gana, será una victoria de la entidad verdiblanca y, si pierde, una derrota del Betis de Pellegrini.