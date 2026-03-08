La revolución en el once de Pellegrini no funciona y el Betis se estrella en Getafe antes de la vuelta de Europa (2-0)

Hasta siete modificaciones realizó Manuel Pellegrini en el Coliseum. Lo visto en el segundo tiempo en el derbi no le gustó cuando el Ingeniero saltó a Getafe con una defensa completamente renovada con Ángel y Junior en los carriles y con Valentín y Bartra en el eje. En la medular descansaron Roca y Fornals para dar entrada a Altimira y Deossa y también Antony comenzó en el banquillo, ocupando su lugar Chimy Ávila.

Los cambios masivos impulsaron a un conjunto verdiblanco que inició el encuentro en el sur de Madrid buscando hacerse con el control del partido, algo que no conseguiría a pesar de tener el 75% de la posesión en el primer tiempo. Muchas caras nuevas que no surtieron el efecto deseado en el desarrollo del encuentro.

Los de José Bordalás, que cedieron el protagonismo del balón al Betis, se mantuvieron firmes en defensa y apenas un remate de Fidalgo sin peligro y otro de Cucho de libre directo inquietaron a un David Soria con poco trabajo.

El Getafe, cómodo en duelos farragosos plagados de interrupciones -se tuvo incluso que detener el juego por incidentes en la grada con seguidores azulones que enfriaron el ritmo del encuentro al principio- fue ganando metros y acercándose a los dominios de Valles.

El delantero marroquí del Betis Abde (d) pelea un balón con el centrocampista del Getafe Luis Milla. / ZIPI ARAGON / EFE

En el minuto 28 llegó el premio para el conjunto local. Un saque de banda botado por Zaid Romero lo ganó en el área Domingos Duarte, obligando al meta bético de La Rinconada a hacer un paradón para evitar el tanto, pero en el rechace Arambarri protegió la pelota ante Junior, lento y pasivo en la acción, y Kiko Femenía llegó desde atrás para fusilar y abrir el marcador.

No despertó el tanto getafense al Betis, que sólo en un libre directo que fabricó y golpeó Cucho pudo igualar la renta perdida. Al filo del descanso, un despeje de Abqar a la espalda de Valentín Gómez lo ganó Satriano ante Bartra para picar frente a Valles, que había salido incomprensiblemente tras medir mal la jugada. 2-0 y partido muy cuesta arriba.

El paso por vestuarios no provocó que Manuel Pellegrini frenara la sangría en el marcador y que pusiera remedio al más que deficiente plan inicial con un Betis sobrepasado en todas las acciones de peligro por el Getafe.

Hubo que esperar a la hora de partido para que Fornals, Riquelme y Antony entraran por Fidalgo, Deossa y Abde.

Nada más salir lo probó el de Osasco con un tiro cruzado que se perdió cerca del marco de Soria y que fue la mejor ocasión de los verdiblancos hasta los minutos finales de una segunda parte en la que tuvo el control, no sufrió pero apenas se acercó al gol para buscar el empate.

De lado a lado, sin profundidad y sin velocidad en los metros finales, el Betis se estrellaba en cada jugada ante un trabajado Getafe bien pertrechado cerca de su área.

A diez para el final rozó el tanto el conjunto verdiblanco en una acción aparentemente sin peligro que se complicó para un Soria muy atento que mandó el balón a la esquina. Nuevamente, Antony fue el protagonista de la jugada de los béticos.

Con todo prácticamente dicho y la derrota del Betis cada vez más cerca apareció el meta getafense para conservar la ventaja de 2-0. Primero detuvo con las piernas un remate de Bakambu tras un buen balón de Antony y, con el tiempo reglamentario prácticamente cumplido, un cabezazo a Chimy Ávila.

Derrota dolorosa del Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, al que no le salió como planeó la revolución en un once falto de profundidad y en un equipo que nunca tuvo juego interior ni fue capaz de acelerar las jugadas en el tramo final.

El bache tras el derbi, del que salió tocado después del empate, aunque seguía siendo el segundo mejor equipo de la segunda vuelta por detrás de Madrid y Barcelona, contagió a un conjunto verdiblanco que sólo rozó el tanto en Getafe contadas ocasiones y que mejoró en el tramo final tras la entrada de Antony y Fornals. Sin los indiscutibles y sin los mejores, la plantilla igual no es tan buena por profunda que sea. Momento de unión y trabajo de todos en el Betis para frenar una dinámica que no es peligrosa pero sí debe cortarla con un buen resultado en Atenas ante el Panathinaikos. Vuelve Europa en un momento clave para reponerse y levantarse.