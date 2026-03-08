Las notas de los jugadores del Betis ante el Getafe: nadie destaca en el Coliseum

El Real Betis Balompié se estrelló en Getafe y perdió con los goles de Kiko Femenía y Satriano en una primera parte a la que saltó el conjunto de Pellegrini con siete modificaciones que no surtieron efecto alguno en un equipo que para nada dio muestras del refresco que se esperaba con tantas caras nuevas que evidenciaron por qué juegan casi siempre los mismos.

Las notas de los jugadores del Betis

(3) Manuel Pellegrini: la revolución en el once no se tradujo en un Betis con las piernas más sueltas, más enérgico y con la actitud necesaria para ganar este tipo de partidos. Varias de las apuestas que hizo le dejaron claro por qué siempre pone a los mismos. Vaya drama tiene en el lateral zurdo y vaya el que tiene en la medular sin Amrabat y sin Marc Roca. Además de creación le falta solidez defensiva. Hoy, un partido de 0-0, lo perdió por una mala defensa de un saque de banda, otro "balón parado", y por una acción en la que Valles midió mal. Soria estuvo muy atinado, pero su Betis apenas generó juego y tuvo pocas ideas en la generación de oportunidades hasta que el talento de Antony y Fornals cambió un poco el guion del encuentro. Altimira no es pivote.

Titulares

(3) Álvaro Valles: estuvo muy cerca de evitar el 1-0 con un paradón en primera instancia pero su despeje no fue el adecuado quizás y se equivocó gravemente en el segundo.

(5) Ángel Ortiz: fue el mejor de la línea defensiva, luchando cada balón con su par y acompañando a Chimy y Antony en ataque. Su regularidad, de las mejores noticias en un día negro en Getafe.

(4) Marc Bartra: llamado a ser el jefe de la defensa bética en el Coliseum, pero el liderazgo se quedó sólo en el papel de inicio. En el gol de Satriano pudo estar más listo e impedirle el golpeo con tanta facilidad. Muchas acciones rifadas a la hora de salir jugando.

(3) Valentín Gómez: fallos de concentración y muy poca sincronía con Bartra y Junior. Le faltó mucha contundencia en un escenario en el que hay que ir al 200%.

(0) Junior Firpo: volvió a jugar después de dos meses y se le notó y mucho la inactividad. Le ganaron casi todos los duelos (2/8), se quedó clavado en el 1-0 tras el paradón de Valles y fue el más inseguro de la línea defensiva. Precisión de 100% en el pase, muchos de ellos sin dificultad. Mejoró levemente en el segundo tiempo buscando el espacio cuando el Betis adelantó las líneas.

(4) Sergi Altimira: no es un cierre y jugó de cierre porque Amrabat sigue de baja y Marc Roca no debía estar en óptimas condiciones. Fuera de sitio evidenció que no sabe hacer la raya. Le faltó clarividencia para arrancar la jugada desde la base.

(2) Nelson Deossa: su peor partido primera parte con la camiseta del Betis. Simplemente, dantesca. ¿Algún día acabará algún disparo entre palos? En el segundo tiempo intentó mejorar su imagen y al menos demostró sacrificio defensivo.

(4) Álvaro Fidalgo: intentó, sin Fornals, ser quien conectara las líneas y quien asumiera riesgos con el balón, pero el plan de partido y el desarrollo del mismo no le favoreció para brillar. Sin espacios en un duelo con muchas interrupciones se acabó disipando.

(6) Chimy Ávila: cada balón que bota en una falta lleva veneno. Fue quien más creyó durante todo el partido en puntuar en Getafe y no paró de luchar primero como extremo diestro y en el segundo tiempo como segundo delantero junto a Cucho y Bakambu. No se puso de gol.

(4) Ez Abde: partido gris del extremo de Beni Melal, al que Juan Iglesias sacó del partido con el otro fútbol hasta que vio la amarilla. En el primer tiempo fue quien más lo intentó pero sin suerte. En el segundo fue cambiado por Riquelme.

(5) Cucho Hernández: en un día en el que no le surtieron balones se buscó él sólo las opciones de marcar sin conseguirlo. Dos cabezazos, uno detenido por Soria y otro fuera, y un libre directo con el que pudo empatar fueron sus registros en Getafe. Pellegrini le dio descanso en los minutos finales.

Suplentes

(4) Antony: entró a un partido en el que el Betis le tuvo poca fe e intentó devolvérsela con un primer disparo en su primera aparición y con varios balones filtrados con los que llevó peligro. Pudo irse expulsado en una patada por detrás a Arambarri sin sentido alguno y más aparatosa que peligrosa.

Antony y Fornals, en el Getafe-Betis en el Coliseum de LaLiga EA Sports / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

(5) Pablo Fornals: junto a Antony ayudó a que el Betis tuviera mejor circulación y canalizó el ataque del equipo. Le faltó ser algo más determinante en metros finales.

(3) Roro Riquelme: ningún regate completado y once pérdidas de balón en 30 minutos. Lo hizo bien únicamente en una acción que se jugó y que terminó disparando desde la frontal.

(5) Diego Llorente: entró y ordenó a la defensa. Con el Betis medio volcado en ataque, apenas sufrió y fue el encargado de subir el balón a la medular y organizar desde la zaga.

(1) Cédric Bakambu: falló un gol cantado, qué raro, y vio cómo en una acción el balón le pasaba por encima de su cabeza sin ser capaz de bajarlo y evitar que se perdiera.