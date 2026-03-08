Pellegrini asume la superioridad del Getafe y señala los errores del Betis: "Los goles son evitables"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció al término del encuentro en el Coliseum ante el Getafe Club de Fútbol en el que los verdiblancos se marcharon con una derrota tras los goles de Kiko Femenía y Martín Satriano para el cuadro de José Bordalás.

Getafe, superior, y ocasión perdida por afianzar más la quinta plaza: "No, ocasión perdida no, porque hay un rival al frente y hay que saberlo superar. Creo que Getafe fue más que nosotros. En un primer tiempo, donde nosotros tuvimos el control del partido, ellos en dos fallos importantes, se pusieron 2-0 en el marcador, y en el segundo tiempo no tuvimos la creatividad para un equipo que defiende muy bien, a poder hacerle daño a la posición de los últimos minutos. Pero creo que no era fácil venir a sacar los puntos acá. Hubiera sido bueno haberlo sumado, porque venían los equipos de atrás perdiendo, pero hay que ganar el partido nuestro ante un rival que está pasando un buen momento".

Betis, sin juego ni ocasiones: "Creo que en el primer tiempo estuvimos cómodos. Sí, es cierto que no generamos mucho, pero tuvimos el control del balón, intentamos llegar al área, este es un equipo que defiende muy bien. Los dos goles, uno de un saque lateral y el otro de un balón largo sin ningún peligro, marcaron la tendencia en el segundo tiempo, porque ya el Getafe de por sí es un rival complicado en la parte defensiva porque defiende muy bien. Ganando 2-0, mucho más todavía".

Dos goles evitables: "Creo que los dos goles son evitables. Uno viene de un saque lateral, el segundo viene de un balón largo, no tenía ningún peligro para nadie, los hechos se producen y ellos los aprovecharon, se pusieron 2-0 arriba y no tenemos más que cuestionar porque en el segundo tiempo, como digo, no tuvimos creatividad para haber tratado de descontar más temprano al principio para tratar de dar la vuelta el partido. Al final mejoramos un poco, tuvimos un par de oportunidades, pero no lo suficiente como para sumar puntos".

Los cambios no surtieron el efecto esperado: "No, no lo hicimos, pensábamos justamente que teníamos que tratar de tener una variante ofensiva para poder hacerle más daño porque no lo estábamos haciendo. Desgraciadamente, como digo, no se produjo, hay que seguir luchando, mantenemos la posición, nos vienen ahora tres partidos muy importantes que son la clasificación de Europa y con Celta en nuestra casa, que es rival directo con nosotros, que está bajo la tabla de clasificación. Así que, como digo, fue un partido que nos hubiera gustado mucho ganar, pero no creo que hayamos hecho los méritos como para haberlo ganado y creo que Getafe fue un justo triunfador".