Aitor Ruibal dispara la ilusión del Betis en la Europa League: "En tres eliminatorias nos podemos plantar en una final"

El Real Betis Balompié aterrizó este miércoles por la tarde en Atenas, ciudad en la que disputará el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League frente al Panathinaikos FC. El encuentro se jugará este jueves en el Estadio Olímpico Spyros Louis.

En la antesala del choque europeo, y ya desde el propio estadio, comparecieron ante los medios Manuel Pellegrini y Aitor Ruibal. Ambos valoraron la situación deportiva del conjunto verdiblanco y analizaron las posibilidades del equipo en un torneo en el que el club tiene depositadas grandes expectativas como ya comentó Ángel Haro, presidente de la entidad de las trece barras, antes de poner rumbo al país heleno.

Cómo llega el Betis: Sí, bueno, lo mismo que el míster. Creo que llegamos bien. Evidentemente hemos tenido malos resultados en los últimos partidos, pero bueno, son baches que yo creo que tienen todos los equipos, y lo importante es saber reponerse lo antes posible. Entonces venimos con muchas ganas, con mucha ambición. Sabemos que mañana tenemos que sacar un buen resultado aquí. Hay que ser listos, porque no es un partido, entonces, con esas ganas".

Centrados en el Panathinaikos con un ojo en el Celta

Vuelta de Europa en semana clave: "Sí, sabemos que son dos partidos muy, muy importantes, al final clave son todos, entonces el equipo lo sabe, evidentemente, que los próximos partidos son vitales. Estar bien, estar concentrados, y sacar provecho a sacar buenos resultados. Hay que ser listos, no sólo son noventa minutos. Sabemos que el partido del domingo es muy importante pero tenemos que estar concentrados en el de mañana".

Ganas de llegar lejos en la Europa League: "Un jugador y el club lo que quiere es ganar títulos. En tres eliminatorias nos podemos plantar en una final. Hay mucha ilusión en el vestuario".