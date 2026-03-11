Alineación probable del Betis ante el Panathinaikos: Fidalgo puede debutar como verdiblanco en la Europa League

El Real Betis Balompié afronta este jueves en Atenas el primer asalto de los octavos de final de la Europa League frente al Panathinaikos FC. El partido se jugará en el Estadio Olímpico Spyros Louis, escenario habitual del cuadro griego en competición europea, ya que en la Superliga disputa sus encuentros como local en el Apostolos Nikolaidis.

Al frente del arbitraje estará el polaco Szymon Marciniak, uno de los colegiados más reconocidos del panorama continental, y el balón echará a rodar a las 18:45 horas.

El conjunto verdiblanco encara además unos días decisivos en el curso con el regreso de la competición europea y el compromiso en La Cartuja ante el Celta de Vigo en Liga. Después de enlazar solo dos puntos de los últimos nueve posibles, con empates frente a Rayo y Sevilla en casa y una derrota merecida el pasado domingo en el Coliseum ante el Getafe (2-0), el equipo de Manuel Pellegrini tratará de reaccionar en territorio griego en una eliminatoria en la que parte con vitola de favorito.

Para el desplazamiento a la capital griega, el Betis comparece con las ausencias de Amrabat —el más cercano a volver de los que continúan en la enfermería—, Isco y Lo Celso, este último además sin estar inscrito y todavía en proceso de recuperación. El resto de la primera plantilla, junto a Ángel Ortiz y Pablo García, forma parte de la expedición verdiblanca.

Alineación del Real Betis Balompié ante el Panathinaikos

Fidalgo, la cara nueva del Betis en Europa

Para la segunda visita de la temporada a Grecia, primera a Atenas, Manuel Pellegrini prepara un once muy diferente al que puso en liza en el Coliseum frente al Getafe. En el sur de Madrid introdujo siete novedades respecto al derbi y ahora volverá a alinear a un equipo muy reconocible con un cambio en la portería.

Álvaro Valles ha jugado los últimos seis encuentros de Liga del Betis y Adrián jugó la Copa ante el Atlético, por lo que Europa es una oportunidad perfecta para ver de nuevo a Pau López en acción. El gerundense, llamado a jugar la eliminatoria, podría actuar también ante el Celta este próximo domingo para coger regularidad de cara a la vuelta contra el Panathinaikos en La Cartuja.

Pau López detiene un penalti a Javi Puado durante el Espanyol-Betis de Liga en Cornellà / Enric Fontcuberta / EFE

Por delante del meta catalán volverá Aitor Ruibal al costado diestro. Será el de Sallent quien hable esta tarde junto a Pellegrini en la rueda de prensa previa. El capitán verdiblanco en Atenas estará acompañado por Diego Llorente y Natan en el eje y puede que por Ricardo en el carril zurdo.

En el doble pivote, Álvaro Fidalgo se puede estrenar con la verdiblanca en Europa tras ser incluido en la lista para dicha fase del torneo. Al lado del ovetense, que apunta a ir citado con México en el próximo parón, estará Marc Roca con Pablo Fornals por delante de ambos o bien a la altura del futuro internacional mexicano con el '6' de Vilafranca del Penedès escudando a ambos.

Antony, Ez Abde y Cucho Hernández deben formar el tridente ofensivo del Betis en el Spyros Louis en una tarde en tierras helenas en la que los de Manuel Pellegrini buscarán encarrilar una eliminatoria ante los de Rafa Benítez para pasar por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Europa League.