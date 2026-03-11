Panathinaikos FC - Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié jugará este jueves ante el Panathinaikos FC la ida de los octavos de final de Europa League en Atenas. Se disputará el encuentro en el Estadio Olímpico Spyros Louis, sede europea del conjunto heleno que actúa como local en la Superliga griega en el Apostolos Nikolaidis. El polaco Szymon Marciniak, árbitro habitual de Champions League, será el encargado de dirigir el choque a partir de las 18:45 horas.

Se enfrenta el conjunto verdiblanco a una semana clave en la temporada. A la vuelta de la competición en el viejo continente se sumará el duelo en La Cartuja contra el Celta de Vigo antes de recibir al Panathinaikos también en Sevilla para la vuelta de octavos.

Tras dos puntos de nueve conseguidos, con empates ante Rayo y Sevilla en casa y derrota justa en el Coliseum frente al Getafe este pasado domingo por 2-0, los de Manuel Pellegrini buscarán reponerse en Atenas y encaminar una eliminatoria en la que parten con un favoritismo que tendrán que demostrar en el terreno de juego.

Para la visita a la capital helena, el Betis llega con las bajas de Amrabat -será el primero en reaparecer de los que siguen en la enfermería-, Isco y el no inscrito Lo Celso, también recuperándose. El resto de jugadores de la primera plantilla además de Ángel Ortiz y Pablo García viajan con la expedición bética para lograr una victoria que ya se resistió, en Salónica y no en Atenas, en la visita al PAOK en Grecia el pasado 22 de enero en la liguilla europea, cayendo por 2-0.

Horario del partido entre el Panathinaikos FC - Real Betis Balompié

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará hasta Grecia en la ida de los octavos de final de la Europa League para medirse al Panathinaikos de Rafa Benítez este jueves 12 de marzo a partir de las 18:45 horas en el Estadio Olímpico Spyros Louis, en Atenas. No hay enfrentamientos anteriores entre ambos equipos.

Dónde ver por televisión el Panathinaikos FC-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Panathinaikos de Rafa Benítez y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini será retransmitido por Movistar Plus+ (dial 7 en Movistar, 12 en Orange) Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange) y LaLiga TV Bar 3 (dial 302) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.