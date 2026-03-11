Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Betis Balompié

Ángel Haro confirma que el Betis adjudica a Acciona la primera fase de las obras en el Villamarín y pone fecha al arranque: "En un par de semanas"

"Ayer adjudicamos la constructora a Acciona en lo que va a ser la primera parte del estadio, que son las excavaciones y el apantallamiento, y trabajamos ya en la fase colaborativa, que supondrá que podamos tener un estadio en las líneas económicas y de calidad que nos marcamos en la Junta General de Accionistas"

Ángel Haro ante los medios antes de partir para Kosice en la previa de Conference League

Ángel Haro ante los medios antes de partir para Kosice en la previa de Conference League / Álex Mérida

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié pone este miércoles 11 de marzo por la mañana rumbo a Atenas, donde se medirá al Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Europa League. En la terminal comercial del Aeropuerto de San Pablo de Sevilla, instantes previos a tomar el vuelo hacia el país heleno, ha atendido Ángel Haro, presidente del club verdiblanco, a los medios de comunicación.

Como viene siendo habitual en la mayoría de desplazamientos, el máximo mandatario bético ha repasado la actualidad del equipo de Manuel Pellegrini en la vuelta a Europa y también ha dado plazos sobre el inicio, por fin, de las obras del Benito Villamarín. En palabras de Ángel Haro, "en un par de semanas vamos a ver ya movimientos".

En dos semanas comienzan las obras del Villamarín

Novedades con las obras del Benito Villamarín: "Sí, sí hay novedad porque ayer adjudicamos la constructora a Acciona, adjudicamos lo que va a ser la primera parte del estadio, que son las excavaciones y el apantallamiento, y estamos ya trabajando también la fase colaborativa, que supondrá el que podamos tener un estadio en las líneas económicas y de calidad que nos marcamos en la Junta General de Accionistas".

Inicio de la primera fase: "No me quiero coger los dedos en cuántos días exactos, pero probablemente en un par de semanas vamos a ver ya movimientos, incluso posiblemente antes de movimientos ya en la explanada de excavación de máquinas, y esto ya es inminente porque, como digo, ayer adjudicamos ya la obra".

