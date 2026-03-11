Real Betis Balompié
Ángel Haro confirma que el Betis adjudica a Acciona la primera fase de las obras en el Villamarín y pone fecha al arranque: "En un par de semanas"
"Ayer adjudicamos la constructora a Acciona en lo que va a ser la primera parte del estadio, que son las excavaciones y el apantallamiento, y trabajamos ya en la fase colaborativa, que supondrá que podamos tener un estadio en las líneas económicas y de calidad que nos marcamos en la Junta General de Accionistas"
El Real Betis Balompié pone este miércoles 11 de marzo por la mañana rumbo a Atenas, donde se medirá al Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Europa League. En la terminal comercial del Aeropuerto de San Pablo de Sevilla, instantes previos a tomar el vuelo hacia el país heleno, ha atendido Ángel Haro, presidente del club verdiblanco, a los medios de comunicación.
Como viene siendo habitual en la mayoría de desplazamientos, el máximo mandatario bético ha repasado la actualidad del equipo de Manuel Pellegrini en la vuelta a Europa y también ha dado plazos sobre el inicio, por fin, de las obras del Benito Villamarín. En palabras de Ángel Haro, "en un par de semanas vamos a ver ya movimientos".
En dos semanas comienzan las obras del Villamarín
Novedades con las obras del Benito Villamarín: "Sí, sí hay novedad porque ayer adjudicamos la constructora a Acciona, adjudicamos lo que va a ser la primera parte del estadio, que son las excavaciones y el apantallamiento, y estamos ya trabajando también la fase colaborativa, que supondrá el que podamos tener un estadio en las líneas económicas y de calidad que nos marcamos en la Junta General de Accionistas".
Inicio de la primera fase: "No me quiero coger los dedos en cuántos días exactos, pero probablemente en un par de semanas vamos a ver ya movimientos, incluso posiblemente antes de movimientos ya en la explanada de excavación de máquinas, y esto ya es inminente porque, como digo, ayer adjudicamos ya la obra".
