Ángel Haro defiende a Pellegrini y analiza las opciones del Betis en la Europa League: "Tiene potencial para hacer algo importante"

El Real Betis Balompié viaja este miércoles 11 de marzo por la mañana a Atenas, donde afrontará frente al Panathinaikos el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Poco antes de embarcar en la terminal comercial del Aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, el presidente verdiblanco, Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación.

Como suele ocurrir en buena parte de los desplazamientos del equipo, el dirigente bético ha repasado la situación actual del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, al que ha defendido, en su regreso a la competición europea y también se ha referido a los plazos para el esperado arranque de las obras del Benito Villamarín. Según ha explicado Ángel Haro, "en un par de semanas vamos a ver ya movimientos".

Parte ilusionante de la competición: "El equipo sigue muy ilusionado en los objetivos que hemos marcado esta temporada, estar lo más arriba posible, tanto en la competición que nos ocupa hoy, como en la competición doméstica. Venimos de dos tropiezos, hay que decirlo, de dos partidos, dos malos partidos, uno contra el eterno rival que acabó en un empate. Afortunadamente, ahora los empates suponen duelo contra el rival y eso es positivo, pero todos esperábamos más en ese partido y el partido antes de darle fueron malos partidos, pero hay que mirar hacia adelante y hoy venimos con muchas ganas de hacer algo positivo el jueves".

Un Betis fiable: "Yo creo que sí, hay momentos de la temporada que a lo mejor tiene un pequeño altibajo, pero el equipo se repone, están con muchas ganas y seguro que vamos a tener un buen partido".

Momento clave: "Este es un momento muy importante, no solamente en la competición europea, porque al final es o pasa o no pasa, sino también en liga, pues tenemos el próximo domingo también jugamos contra el Celta, un rival que está luchando por la quinta plaza. Por lo tanto ahora todos los partidos son muy importantes".

Fase a la que debe llegar el Betis: "Hemos tenido suerte en el sentido de que nos ha tocado la parte del sorteo amable. Pero bueno, cada partido va a ser muy importante. Hoy, sin ir más lejos, el jueves jugamos contra el Panathinaikos, que está en un buen momento de forma. Pero he visto las estadísticas, no ha perdido los últimos siete partidos, cuatro partidos seguidos ganados en su casa. No pensemos que esto va a ser fácil, pero a priori el Betis tiene potencial para hacer algo importante en esta competición".

Incidentes en Getafe: "Bueno, lamentable. Todo lo que tenga que ver con violencia, amenaza o situación donde no pueda ir un padre con un hijo a ver un partido tranquilamente, pues me parece lamentable".

Enfado en la afición tras el derbi y Getafe: "Claro que lo entiendo. Yo mismo estoy enfadado porque el día del derbi, como digo, un día con un estadio espectacular, con todos favorables para hacer algo importante y pues dejamos ir el resultado en la primera parte que podía haber acabado en un resultado contundente y acabamos con un empate, pues claro que es normal que haya decepción, eso es razonable, ya digo, lo positivo, que ahora mismo los empates con el rival son un duelo en el club y ese es el camino".

"Veo a Manuel Pellegrini bien, tiene mucha experiencia para saber los momentos de la temporada, estamos en uno crucial y lo veo con ganas de hacer algo importante"

Debate sobre la continuidad de Pellegrini: "Si entendemos al interior del club como las personas que tomamos la decisión, no. Es normal que cada uno tenga una opinión futbolística y también es normal, porque esto es fútbol, que cuando se pierda partido, pues haya dudas, eso es razonable y el aficionado tiene su derecho. Ya te digo que a mí, por ejemplo, no me afectan ese tipo de comentarios".

Cómo está Pellegrini: "Manuel bien, Manuel tiene ya mucha experiencia para saber los momentos de la temporada, sabe que estamos ahora en un momento crucial y yo lo veo bien, Manuel lo veo con ganas de hacer algo importante".

No hay cláusula liberatoria: "No es cierto que haya una cláusula liberatoria, lo que sí hay es una relación muy fluida con Manuel y si alguna vez se diera la circunstancia de que él quisiera no estar, pues hablaríamos tranquilamente, como hemos hecho otras veces en otras circunstancias, pero vamos a ser poquitos que hemos tenido de la renovación y yo creo que ahora mismo no va a estar eso encima de la mesa".

En dos semanas comienzan las obras del Villamarín

Novedades con las obras del Benito Villamarín: "Sí, sí hay novedad porque ayer adjudicamos la constructora a Acciona, adjudicamos lo que va a ser la primera parte del estadio, que son las excavaciones y el apantallamiento, y estamos ya trabajando también la fase colaborativa, que supondrá el que podamos tener un estadio en las líneas económicas y de calidad que nos marcamos en la Junta General de Accionistas".

Inicio de la primera fase: "No me quiero coger los dedos en cuántos días exactos, pero probablemente en un par de semanas vamos a ver ya movimientos, incluso posiblemente antes de movimientos ya en la explanada de excavación de máquinas, y esto ya es inminente porque, como digo, ayer adjudicamos ya la obra".