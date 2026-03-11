Pellegrini huye del favoritismo antes del Panathinaikos-Betis: "Creer que somos superiores sería cometer un error gravísimo"

El Real Betis Balompié llegó este miércoles por la tarde a Atenas, donde jugará la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League ante el Panathinaikos FC en el Estadio Olímpico Spyros Louis este próximo jueves. En la previa y desde el escenario del encuentro europeo han hablado Manuel Pellegrini y Aitor Ruibal, analizando el momento futbolístico del conjunto verdiblanco y las opciones en una competición en la que hay depositadas muchas esperanzas.

Cómo llega el Betis: "Bueno, Yo creo que el equipo llega muy bien. Primero, porque tuvimos esa capacidad de saltarnos dieciseisavos de final, que eran dos partidos a mitad de semana, donde ya veníamos jugando ocho o nueve semanas seguidas. Creo que en ese aspecto fue importante. Segundo, creo que llegamos con toda la ambición de seguir aspirando a llegar lo más arriba posible, y eso tenemos que demostrarlo en el campo de juego. Ese mismo parón que tuvimos para Europa nos permitió centrarnos más en la liga, lo que nos hizo tener muy buenos resultados, y nos permite en este momento estar quinto en la liga, a pesar de los últimos resultados, que han sido dos empates y una derrota, donde nos han dejado ir a algunos puntos. Pero nos permite mantener esa quinta posición, así que, como desde el principio del año, intentamos mantenerlo en todas las competiciones lo más arriba posible, y hasta el momento creo que el equipo lo ha hecho bien. Mañana parte ahora de los octavos de final, y hay que demostrarlo ante un rival difícil como es el Panathinaikos".

Parte del cuadro más asequible: "Personalmente, creo que más que pensar a dónde uno puede llegar hay que demostrar a dónde uno quiere llegar, y eso hay que demostrarlo jugando los partidos. Jugamos mañana contra un equipo, el Panathinaikos que tiene un historial importante de campeonatos internacionales, es un equipo grande, así que creernos que somos muy superiores a ellos, porque por nombre creo que cometeríamos un error gravísimo, así que hay que entrar mañana con la conciencia de que cada uno tiene que dar lo mejor de sí, que tenemos que tener un buen funcionamiento, no cometer errores, que es un partido de 180 minutos, y una vez que somos capaces de superarlo, y ojalá así sea, veremos el rival siguiente que nos toca, yendo paso a paso a ver hasta dónde nos permite llegar. Así que toda esa especulación previa en el fútbol para mi gusto no existe. Hay que demostrarlo en los noventa minutos en el campo".

Críticas a Pellegrini tras los últimos partidos y momento del Betis: "Yo estoy muy contento también con la temporada que estamos haciendo en este momento. Lo que hago es decir, seguimos quintos en la Liga, clasificamos a Europa sin jugar los dieciseisavos de final, llegamos hasta cuartos de final de la Copa del Rey, que no todos los equipos de primera lograron hacerlo, nos fuimos eliminados con una derrota fea contra Atlético de Madrid, pero es el equipo que está jugando la final. Así que personalmente no tengo ningún tipo de cuestionamiento de esta temporada, está exactamente igual con las temporadas pasadas. Y en la temporada pasada también hubo momentos puntuales en que perdimos tres o cuatro partidos y el equipo intenta hacer cada partido algo distinto, no pensando si ganamos el partido anterior o perdimos el partido anterior. Llevamos tres cuartos de la temporada, nos falta rematarla ahora con la Europa League y con la Liga, así que en eso el fútbol es presente y, por supuesto, la hinchada tenía que estar disgustada, sabemos la rivalidad que hay con Sevilla, pero disgustada ahora por un empate, cosa que también para mi gusto es muy positiva, el cambio de pensamiento. Así como desgraciadamente perdimos con Getafe, que es un muy buen partido, que venía a ganar Real Madrid, y empatamos en casa también el anterior. Fuimos y ganamos a Atlético de Madrid de visita. Entonces, el fútbol es así, hay que estar cada partido, independiente de lo que uno ha hecho en el anterior, saber quién necesita jugar a un muy buen nivel, sobre todo en la Liga o en Europa, para intentar sumar el punto en los partidos siguientes. Así que seguimos con la misma senda, con la misma autocrítica, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, e intentar finiquitar esta temporada lo más rápido posible".

Balance de la temporada: "El fútbol es así, la verdad es que podría colocar 20 ejemplos, de Atlético de Madrid o Barcelona, que gana, después pierde 4-0. El fútbol es así porque son cosas puntuales que van marcando los resultados, son rendimientos también de hechos fortuitos, equivocaciones de todos, técnicos y jugadores, por eso es la actividad más popular del mundo. Pero usted me pregunta para mí una evaluación a esta altura de temporada, creo que es tan buena como todas las temporadas anteriores".

Un Betis que sabe reaccionar: "Yo creo que este equipo siempre ha sabido reaccionar en todos los momentos. No han sido nunca tampoco rachas tan largas y tan malas, ni esta es una racha de cinco o seis partidos sin ganar. Son dos empates, como digo, y una derrota".

Vuelta de Amrabat: "Amrabat podría volver a las convocatorias la próxima semana. "Se ha quedado entrenando con el filial para seguir mejorando. Aunque difícilmente estará para jugar noventa minutos".