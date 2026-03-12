El Betis cae ante el Panathinaikos de penalti pese a jugar con uno más casi treinta minutos y todo se decidirá en La Cartuja (1-0)

Siete fueron finalmente las modificaciones que hizo Manuel Pellegrini en el Spyros Louis para la ida de octavos de final de Europa League. Pau López volvió a la portería con la defensa titular por delante y con Roca y Altimira en el doble pivote, dando libertad a Pablo Fornals, recuperando el 4-2-3-1 con Antony, Abde y Cucho Hernández como hombres gol para contrarrestar al Panathinaikos de Rafa Benítez, que se llevó la victoria en los estertores con un penalti transformado por Taborda.

Hasta el Olímpico de Atenas, con aforo reducido, se desplazaron unos 250 béticos que presenciaron un encuentro europeo en el que los atenienses comenzaron mandando con dos córners antes de los primeros cinco minutos hasta que los de Pellegrini le cogieron el pulso al partido con un Abde muy activo por zonas interiores trazando diagonales, probándolo de mil maneras, y con Cucho que cerca estuvo de sorprender a Lafont antes de los diez minutos en un cabezazo precedido de un error en salida de Calabria.

Replicaría el Panathinaikos quitándole pulsaciones al inicio del duelo con una jugada larga en la que Kyriakopoulos finalizó muy desviado, acción que fue la antesala de la primera tarjeta del choque. Natan, en un intento de frenar a Tetteh en la línea divisoria, fue amonestado por el polaco Szymon Marciniak, juez de la contienda a los 17 minutos.

Con llegadas laterales y sustentado por Roca y Altimira, al Betis se le resistía el gol en el feudo ateniense al faltarle ese último pase que dejara a Antony, Abde o Cucho en una buena posición para definir. Fue el cafetero, pasada la media hora del encuentro quien tantearía de nuevo los reflejos del meta francés con un disparo raso aprovechando un buen pase de Pablo Fornals, al que le estaba faltando chispa en ciertas acciones y balones divididos.

Aitor Ruibal pelea un balón durante el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League entre el Panathinaikos de Atenas y el Real Betis en Atenas, Grecia / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

En los últimos minutos del primer acto buscaron por medio de Tetteh, el hombre más desequilibrante de los de Benítez, probar a un Pau López concentrado en balones sueltos pero que no tuvo que intervenir con paradas en los 45' iniciales.

Tras el descanso movió ficha Manuel Pellegrini dando entrada a Valentín Gómez por Natan, amonestado y evitando correr el riesgo de quedarse con un hombre menos en el primer partido de esta eliminatoria de 180 minutos.

Lo contrario sí le sucedería a los hombres de Rafa Benítez. Anass Zaroury, que en el 48' vio la primera amarilla por frenar en seco a Abde, cometió el mismo error diez minutos después en una acción con el de Beni Melal en el que se le marchó por velocidad. Quiso detener su arrancada directo al área trazando la diagonal y Marciniak se echó mano al bolsillo. El extremo marroquí de los verdiblancos y Cucho volvieron a intimidar a un Lafont seguro bajo palos.

No retocó el entrenador español del Panathinaikos el perfil diestro de su equipo y sí movió ficha Pellegrini en el zurdo suyo, modificándolo por completo con Junior y Riquelme por Ricardo Rodríguez, cumplidor, y por Abde, ya algo cansado tras intentar una y otra vez todo el encuentro desdoblar a su par.

La superioridad numérica no se sintió como tal en el terreno de juego en los primeros minutos tras la roja de los atenienses, muy batalladores e incluso llegando a crear peligro por ese perfil derecho debilitado ante la endeblez del lateral bético.

El avance del duelo en la capital helena hizo que el Betis volviera a acercarse a los dominios de Lafont, con Antony intentando el gol a la salida de un córner que botó Fornals. La pizarra de Pellegrini no surtía efecto y sin la mejor versión del castellonense, algo gris en el tercio final del campo y sin la soltura y claridad que acostumbra, los verdiblancos veían cómo se acercaba el final y el gol seguía sin llegar a pesar de estar once contra diez en el verde.

Lo peor estaba por llegar para el conjunto bético en un nuevo despiste a la espalda de Valentín Gómez. Svidersky, máximo goleador del Panathinaikos, le ganó el duelo al central argentino y, tras definir, Diego Llorente impactó en su pierna. Szymon Marciniak, tras ver la jugada en el VAR, aplicó la norma y señaló la pena máxima, expulsando al madrileño por doble cartulina amarilla, vista también antes en un duelo que le ganó Tetteh fuera de zona. Taborda engañó a Pau López e hizo el único tanto del encuentro.

Vuelve de vacío el Real Betis Balompié de tierras griegas tras un partido en el que no mereció perder y en el que tuvo las mejores oportunidades en las botas de Cucho Hernández, que se topó con un serio Alban Lafont hasta en la última jugada, nunca dejando de creer el ariete de Pereira.

En la segunda parte, los cambios dejaron claro que la unidad A está muy por encima, en este tramo de temporada, de la B. Riquelme y Junior empeoraron claramente el costado zurdo, sobre todo el defensor dominicano, y Valentín Gómez también firmó un segundo tiempo bastante deficiente con una desconcentración alarmante.

La Cartuja dictaminará sentencia en una semana para que los de Manuel Pellegrini busquen ese pase a cuartos de Europa League con el que harían historia tras pasar de una ronda que siempre se atragantó.

Antes, el Celta vendrá el domingo a Sevilla para ese quinto puesto que ahora sí importa por la Champions y mucho a todos y hasta hace poco parecía un premio menor incluso en la propia entidad bética.