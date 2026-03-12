Fajardo admite el impacto de Isco, Lo Celso y Amrabat en el Betis: "Le quitas a cualquier equipo tres piezas de las más importantes y lo nota"

El Real Betis Balompié se enfrenta esta tarde al Panathinaikos en la ida de octavos de final de la Europa League. Desde el Estadio Olímpico Spyros Louis en el que tendrá lugar a partir de las 18:45 horas el choque europeo, Manu Fajardo, director deportivo de la entidad verdiblanca, ha atendido a los medios del club para analizar una eliminatoria que puede ser histórica.

Nervios antes del encuentro: "Bueno, al final siempre, ¿no? Siempre previamente a un partido existen esos nervios. Bienvenidos sean".

Parte ilusionante de la Europa League: "Sí, llega un último tramo de la temporada, la verdad que bastante ilusionante. Somos conscientes, conocedores de que en los últimos partidos en liga pues hemos estado quizás un poco lejos en ambas fases del juego de lo que suele ser el Betis habitual de nuestro prime. Pero bueno, también, como te decía, siendo conscientes, esperando ya la reacción después de la acción y enfocado y comprometido con este tramo final de la temporada".

Cómo llega el vestuario: "Más allá del acierto o del desacierto, el grupo del Betis, el grupo de jugadores que conforman esta plantilla es formidable, el nivel de compromiso es sobresaliente. Y bueno, también han demostrado ellos que después de dinámicas jodidas o de resultados abultados se han levantado rápidamente y han vuelto a llevar el nombre del Betis a lo más alto y a sacar resultados positivos. Así que máxima confianza en ellos, máxima confianza en el staff. Somos conscientes, insisto, somos conocedores de que tenemos que dar un paso más para afianzar la quinta posición mínimo en la competición local y para poder volver a soñar en poder llegar de nuevo lejos en una competición europea. Así que máxima confianza en ellos y en lo que está por llegar".

Un Betis regular en números: "Sí, al final las temporadas de Manuel suelen ser muy parejas y muy regulares. Insisto, al final, siendo conscientes, lo vuelvo a reiterar, de que el nivel en los últimos partidos ha estado lejos de lo que nosotros creemos que debe de ser el Real Betis. Creo que es buena también esta exigencia, esta crítica constructiva, porque nos obliga a todos a dar un plus más de lo que ya solemos dar en el día a día. Pero tampoco hay que olvidarnos y ser conscientes de dónde venimos, que es una temporada un poco apática también en cuanto a lesiones, a volumen de partidos. Pero a día de hoy el Real Betis está clasificado en quinta posición en la competición local y afrontamos unos octavos de final en Europa League ante un gran rival como el Panathinaikos".

Sofyan Amrabat, en un entrenamiento parcial con el Betis esta semana mientras se recupera de su lesión / Real Betis Balompié

Lesiones de Isco, Lo Celso y Amrabat y vuelta del marroquí: "Obviamente, no es motivo de excusa, al final también es una realidad que te penaliza y te perjudica en las planificaciones que llevas a cabo en el mercado de verano o en el mercado invernal, porque a cualquier equipo le quita tres o cuatro piezas de las más importante de una plantilla y lo nota. Al final eso lo sufre, nosotros a Isco prácticamente no lo hemos tenido en la presente temporada. Gio Lo Celso, que es uno de los jugadores más diferenciales de la plantilla, también lleva un tiempo considerable de baja. Amrabat también, Abde no estuvo por la Copa de África. Quizás por todo eso hay que darle mucho valor al grupo del Real Betis, a este grupo de fantásticos jugadores, porque a pesar de todos estos hándicaps que comentamos, insisto, sigue quinto clasificado en LaLiga y está muy vivo en competición europea".

Qué espera del Panathinaikos y de Rafa Benítez: "Un entrenador con una muy buena trayectoria, con una jerarquía, que obviamente al final él también tiene que sacar el máximo de rendimiento a los jugadores que tiene en su plantilla, que no lo va a poner fácil. Equipo muy bien trabajado sin balón, equipo muy sólido, que ha dado un paso en frente en esa solidez defensiva cambiando el sistema a línea de tres, que va a ser un partido incómodo para que nosotros no saquemos el talento que tenemos en tres cuartos para que no nos sintamos cómodos con balón. Va a tratar de jugar sus armas, pero como siempre digo, al final si das el 200% y si mínimo igualas intensidad, pues al final estoy convencido de que el talento que tiene el Real Betis en la plantilla aparecerá".

Estadio Olímpico Spyros Louis a mitad de aforo: "Sí, la verdad que es una pena, ¿no? Creo que es por el bien del fútbol, es bueno también para el jugador sentir esa presión que solemos sentir cada vez que visitamos este bonito país, pero mañana desafortunadamente no va a estar al 100% lleno".