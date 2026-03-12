Las notas de los jugadores del Betis ante el Panathinaikos: Cucho y Abde, los más aseados en la derrota en Atenas

El Real Betis Balompié cayó por la mínima en Atenas ante el Panathinaikos tras un penalti de Llorente a Svidersky en el 88' que transformó Taborda. Antes de ello, el conjunto verdiblanco había estado casi 30 minutos con un hombre más tras la expulsión que provocó Abde por doble amarilla a Zaroury, sin encontrar premio en ese tramo del encuentro ni demostrar la superioridad numérica.

Las notas de los jugadores del Betis

(4) Manuel Pellegrini: varias acciones ensayadas a balón parado con suerte dispar pero con buena intención, sobre todo las dos del segundo tiempo. Refrescó el once con los titulares, se mantuvo el equipo sólido, pero le faltó último pase y celeridad a la hora de resolver en metros finales. Empieza a echar mucho de menos a Isco y Lo Celso ahora que Fornals no está brillante. Buscó desequilibrar por el costado izquierdo pero Valentín y Riquelme le tumbaron el plan con uno más. Valentín, tras quitar a Natan para no correr riesgo, salió totalmente perdido y permitió una acción peligrosa de Svidersky en la que Llorente erró al ir más fuerte de lo normal. Matchball ante el Celta y obligación de reaccionar en la vuelta con el Panathinaikos. Se vienen días clave en el Betis.

Titulares

(5) Pau López: apenas tuvo trabajo y estuvo siempre concentrado para recoger cualquier balón suelto en el área. No adivinó el lado del golpeo en el penalti. ¿Jugará el domingo y también la vuelta?

(5) Aitor Ruibal: atento en centros laterales para despejar el peligro y frenar también a Kyriakopoulos en la medida de lo posible. Se personó en ataque y ayudó a Antony, dejando algún balón de peligro en área a Cucho.

(4) Diego Llorente: muy concentrado en los primeros balones aéreos del partido. De más a menos hasta cometer un penalti, quizás evitable, en una entrada algo fuerte a Svidersky cuando este ya había impactado con el balón y la jugada estaba muerta en manos de Pau. Expulsado por doble amarilla. Muy acelerado en el segundo tiempo con una primera amarilla muy evitable también.

(5) Natan de Souza: a los 17 minutos le sacaron una amarilla evitable por una falta a Tetteh en un ataque sin mucho peligro y Pellegrini lo quitó al descanso para no correr riesgo.

(5) Ricardo Rodríguez: entre él y Junior hay una diferencia, y es que el suizo, sin alardes, cumple, que no sobresale. Atento en su costado, sin sufrir y entregando el balón siempre a uno del Betis.

(5) Sergi Altimira: volvió a ser titular y se empieza a convertir en uno de los fijos de Pellegrini en Europa League. Cómodo con Marc Roca ante un Panathinaikos que no le llevó al límite.

(6) Marc Roca: sujetó al conjunto verdiblanco en Grecia y fue un día más el mejor en el mediocampo sin grandes estridencias, sólo actuando con coherencia en casi todas las jugadas.

(4) Antony: una única acción de peligro en una jugada ensayada con Fornals desde fuera del área. En días como hoy es cuando ha de aparecer y ser determinante.

(4) Pablo Fornals: otro día gris del castellonense y otro día en el que el Betis lo nota. De indiscutible a discutido en las últimas fechas. El mejor Fornals hace muy bueno a los verdiblancos en el tercio final. Debe volver cuanto antes, pero lleva muchos minutos en la espalda.

(7) Ez Abde: no paró de desbordar a Calabria y Zaroury y provocó la expulsión del segundo en dos acciones en la segunda mitad dejando al Betis 30 minutos casi con uno más. Se marchó exhausto.

(7) Cucho Hernández: el mejor del Betis. Delantero de mucho nivel que se generó hasta cuatro ocasiones, tres entre palos, siendo el único en crear peligro real. El único móvil en un Betis estático y sin último pase ni aceleración en los metros finales.

Cucho conduce un balón durante el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League entre el Panathinaikos de Atenas y el Real Betis en Atenas, Grecia / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

Suplentes

(1) Valentín Gómez: dubitativo en los primeros minutos tras el descanso en acciones con Tetteh y en despejes fáciles que se complicó. En los minutos finales, totalmente perdido ya en el verde, perdió el duelo con Svidersky que terminó en penalti de Llorente.

(0) Junior Firpo: no apto para el Betis. Tiene todo por mejorar. Que Ricardo Rodríguez sea titular indiscutible dice mucho de su bajo nivel.

(1) Rodrigo Riquelme: junto a Junior, el fichaje más decepcionante de la temporada. Píldoras de su fútbol a cuenta gotas. Entró para aportar frescura por Abde y pareció cansado él.

(5) Nelson Deossa: intentó darle celeridad al juego en los minutos finales, pero tenía socios cansados y dos en la izquierda que ni comparecieron. Difícil querer ayudar con semejante panorama por delante.

(Sc) Marc Bartra: entró por Fornals en el descuento.