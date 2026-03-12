Manuel Pellegrini: "Vamos a reaccionar, primero tenemos que ganar al Celta y el jueves estar todos juntos para buscar la clasificación"

El Real Betis Balompié se marchó de vacío de la capital griega tras caer con el Panathinaikos desde los once metros en el minuto 88'. Marciniak, a instancias del VAR, revisó una acción de Llorente con Svidersky y señaló un penalti que transformó Taborda. Los verdiblancos pasaron la mayor parte de la segunda mitad con una más y no demostraron superioridad numérica.

Manuel Pellegrini, que intentó refrescar el costado izquierdo con Junior y Riquelme, no consiguió su objetivo y sobre ello, el partido y las opciones de remontar la eliminatoria habló en la sala de prensa al término del encuentro en el Spyros Louis de Atenas.

Análisis del partido: "Sensaciones encontradas. Tratamos de salir a ganar el partido y tuvimos ocasiones para hacerlo, especialmente en el primer tiempo. No recuerdo ocasiones de ellos ni paradas de Pau López y luego fue un penalti intrascendente, con un balón ya pateado fuera, sin posibilidad de hacer gol, que chocan los dos jugadores y se cobra penalti. Así es el fútbol, tenemos 90 minutos para darle la vuelta en casa ante un equipo que defiende muy bien y cuesta entrarle. En términos generales creo que hicimos un partido más que correcto".

El Betis no sacó ventaja en los 30 minutos que jugó con uno más: "Tuvimos uno más durante un rato pero es un equipo que defiende muy bien atrás. Nos faltó creatividad en esos momentos que tuvimos la ventaja numérica pero el equipo intentó ganar el partido desde el primer minuto".

Momento del Betis: "Cuando los resultados no se dan, todos los equipos tienen desánimo, pero vamos a reaccionar. Primero tenemos que ganar al Celta y el jueves intentar la clasificación a la próxima ronda. Nos faltó llegada en el segundo tiempo pero defendimos bien. El primer tiempo fue decisivo para mí, pues nos hubiera permitido darnos ventaja. Son peligrosos en las contras y tuvieron ese penalti al final que cobró el árbitro".

Confía en remontar en La Cartuja: "Sabíamos cómo jugaban y jugaron cómo esperaron. Hicimos un partido correcto, porque tuvimos llegadas en gran parte del partido y ellos apenas llegaron. En el segundo se cerraron aún más y nos costó encontrar espacios pero todavía quedan 90 minutos. Con nuestra gente y en nuestro estadio intentaremos darle la vuelta".

Rendimientos individuales de los jugadores: "Los análisis individuales los hago internamente con ellos. Creo que por distintas circunstancias los resultados no se están dando y hay una serie de factores que hay que saber analizar".

El Panathinaikos puede recuperar a jugadores para la vuelta: "La verdad que no me preocupan las bajas de Panathinaikos. Tienen un estilo definido. Me preocupa más que estemos tranquilos mentalmente para hacer un buen partido, apoyados por nuestra gente desde el minuto 1 al 90. Hay que tratar de igualar el marcador y luego superarlo. Hasta el final tenemos que estar todos juntos para buscar la clasificación".