Atenas mide al Betis de Pellegrini en su salto europeo definitivo

El Real Betis Balompié afronta este jueves ante el Panathinaikos en Atenas una de esas citas que sirven para medir el peso real de una temporada. No sólo porque regresa la competición europea en su tramo de verdad, el que ya no admite medias tintas, sino porque el conjunto de Manuel Pellegrini tiene delante una ocasión que no se presenta todos los años: dar el primer paso hacia unos cuartos de final de la Europa League que nunca ha pisado.

La ida de los octavos ante los atenienses se disputará en el Estadio Olímpico Spyros Louis a partir de las 18:45 horas, con Szymon Marciniak al frente del arbitraje en una noche de máxima exigencia para el cuadro verdiblanco.

El contexto, además, convierte el partido en algo más que una simple eliminatoria. El Betis llega a Grecia después de una secuencia liguera que ha dejado dudas, con dos puntos de los últimos nueve posibles y la sensación de haber frenado en un momento en el que parecía preparado para acelerar. El empate ante el Sevilla en el derbi, el tropiezo frente al Rayo y la derrota del pasado domingo en Getafe han enfriado el ambiente, pero también han colocado el foco donde el equipo de Pellegrini suele sentirse cómodo, en la necesidad de reaccionar.

El escenario, más allá del rival, invita a pensar en grande. El propio Ángel Haro lo verbalizó antes de embarcar rumbo a la capital helena. El presidente verdiblanco habló de una competición ilusionante, defendió la figura de Pellegrini en plena semana de ruido y dejó claro que, por potencial, el Betis puede hacer algo importante en esta Europa League.

En la misma línea se expresó también Aitor Ruibal, uno de los capitanes del vestuario, al admitir sin rodeos que en tres eliminatorias el equipo puede plantarse en una final. La ilusión existe. Otra cosa será convertirla en fútbol sobre el césped.

Eso sí, desde el propio cuerpo técnico se ha querido rebajar cualquier euforia prematura. Pellegrini fue tajante en la previa al alertar del error que supondría creer que el Betis es superior por nombre o contexto. Y hace bien el chileno en frenar ese discurso. Enfrente estará un Panathinaikos al alza, dirigido por Rafa Benítez, que ha encontrado estabilidad competitiva en las últimas semanas, viene de firmar un contundente 4-1 ante el OFI y llega reforzado por sus resultados recientes.

Alineación del Real Betis Balompié

Pau puede volver bajo palos y Fidalgo debutar con el Betis en Europa

El Betis ha viajado a Grecia con las ausencias conocidas de Amrabat, Isco y Lo Celso, que no fue inscrito para esta fase de la competición ante la duda de su regreso y entró en su lugar Álvaro Fidalgo. El ovetense, incorporado para esta fase europea, tiene muchas opciones de estrenarse con la camiseta verdiblanca esta tarde. Su presencia se uniría como estas últimas semanas a Marc Roca y Pablo Fornals en la medular.

Álvaro Fidalgo y Antony, durante el entrenamiento del Betis de este jueves en la CD Luis del Sol / Álex Mérida

En la portería se abre un foco importante, con Pau López apuntando a protagonismo en un partido que exige experiencia, mando y seguridad. En la lista europea, además, el Betis mantiene un bloque reconocible y con peso ofensivo suficiente para hacer daño lejos de La Cartuja.

Por delante, todo invita a pensar en un once más reconocible que el del Coliseum. Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Marc Roca, Fornals, Antony, Abde o Cucho Hernández forman parte de ese armazón con el que Pellegrini quiere devolver al equipo la competitividad perdida en los últimos días.

El técnico chileno sabe que el partido pedirá oficio para resistir los tramos de presión local, pero también ambición para aprovechar una eliminatoria que puede abrirse si el Betis es capaz de golpear primero. Porque no se trata solo de sobrevivir en Atenas, sino de salir vivo y, a ser posible, con ventaja para rematar la faena una semana después en La Cartuja, donde ya espera la vuelta.

No hay antecedentes entre ambos en la competición, así que todo empieza de cero para Panathinaikos y Betis en un comienzo de eliminatoria en el que los de Manuel Pellegrini buscarán seguir escribiendo una página nueva en su recorrido europeo dentro de la Europa League, una competición en la que hasta ahora siempre encontró techo antes de tiempo. En Atenas le aguarda una cita con su historia, aquella en la que quiere anotar un nuevo capítulo en el viejo continente.