Rafa Benítez señala la debilidad del Betis: "Están acostumbrados a tener la posesión y tienen problemas en defensa"

El Real Betis Balompié jugará esta tarde en Atenas la ida de octavos de final de la Europa League. Por rival tendrá al Panathinaikos de Rafa Benítez, que llega en racha en la Superliga griega y con la moral alta tras pasar en penaltis los playoff de la ronda anterior eliminando al Viktoria Plzeň.

En la capital helena tendrá el conjunto de Manuel Pellegrini, que saltará hasta con ocho modificaciones respecto al once de Getafe, la oportunidad de dar un paso más en una competición cuyo techo histórico es esta ronda que ahora ansían superar y a la que llegan con un favoritismo que tendrá que quedar demostrado en el terreno de juego del Spyros Louis en estos 90 minutos iniciales de la eliminatoria.

Sobre el encuentro hablaron Pellegrini y Ruibal y también lo hizo Rafa Benítez, analizando la idea de juego de los verdiblancos, las flaquezas y el estado de forma de su equipo, del Panathinaikos.

Rafa Benítez analiza al Betis

Cómo ve al Betis: "Es un buen equipo, con un buen entrenador. Lleva cinco o seis años allí, lo que supone una ventaja significativa, ya que ha transmitido claramente sus ideas. Esto no significa que no se le pueda ganar, pero la manera correcta es pensar en ir partido a partido".

Idea de juego del Betis: "El Betis, como nosotros, también cambió muchos jugadores en el partido contra el Getafe. Eso significa que el equipo es fuerte y que todos pueden aportar. El sistema y el modelo de juego son dos cosas diferentes. Cuando jugamos contra equipos acostumbrados a jugar con la posesión, hay que pensar en qué es lo que mejor se adapta a cada uno. Si me preguntas, prefiero soltar la posesión y esperar, pero eso no siempre sucede. Intentamos aprender a hacer cosas diferentes"

Debilidades del Betis: "¿Te llamas Pellegrini? No puedo enumerarlos ahora. Tienen debilidades, las hemos visto, pero seguro que nos están observando, así que no puedo decir nada. Son un buen equipo en ataque, pero hay problemas en defensa, porque están acostumbrados a tener la posesión".

Cómo llega el Panathinaikos: "Todavía no estamos donde queremos. Tenemos que seguir y hacer las cosas mejor. Tenemos que trabajar en equipo y ayudarnos mutuamente. Tenemos que protegernos, no exponernos al uno contra uno y tener cuidado, porque ellos cada vez que tienen el balón pueden crear algo y cada vez que lo recuperan, lo mismo. El equipo está unido, los jugadores creen en el proyecto y los fans nos empujan. Ahora, foco total en el partido contra el Betis. Queremos hacer un gran encuentro en casa y seguir avanzando en Europa".

Benítez se centra en el día a día: "Mi lema es ir partido a partido. Cuando juegas y ganas partidos consecutivos, la clave es concentrarse siempre en el siguiente. Ahora jugamos con confianza y los futbolistas entienden mejor en qué estamos trabajando. Pero aún no estamos donde queremos".