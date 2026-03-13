Alineación probable del Betis ante el Celta: reacción por la Champions en La Cartuja

El duro tropiezo sufrido este jueves en Atenas frente al Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Europa League debe quedar atrás y el Real Betis Balompié pone el foco en otra cita clave de su calendario. El conjunto de Manuel Pellegrini ha regresado esta tarde a Sevilla tras entrenar en tierras helenas, por lo que sólo contará con un entrenamiento en la CD Luis del Sol antes de recibir al Celta de Vigo en La Cartuja.

El duelo, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, arrancará a las 18:30 horas y se presenta como una prueba de enorme importancia para los verdiblancos en la pelea por la quinta posición, una plaza que actualmente podría abrir las puertas de la próxima edición de la Champions League.

El vestuario bético, tocado desde hace semanas en el plano anímico, buscará conjurarse en las horas previas al choque con los vigueses, tratando de dar un paso al frente antes de la importante semana que se avecina en La Cartuja con los choques ante los de Giráldez y posteriormente contra el Panathinaikos de Benítez.

En cuanto a la convocatoria, no se prevén demasiados cambios, aunque existe la posibilidad de que Sofyan Amrabat pueda entrar en la lista si evoluciona favorablemente. Este sábado será clave para conocer el estado del pivote de Huizen y lo que Pellegrini diga sobre su vuelta al verde.

Alineación del Real Betis Balompié

Pellegrini mantiene la columna y retoca los laterales

Manuel Pellegrini no suele alterar en portería de un partido a otro, y como parece que Pau López, que jugó en Grecia, lo hará también en la vuelta frente al Panathinaikos, el meta gerundense puede mantenerse este fin de semana bajo palos ante el Celta.

Por delante sí que habrá cambios. Diego Llorente, expulsado por doble amarilla en Atenas, formará de inicio junto a Natan, previsiblemente, y donde podría haber caras nuevas es en los laterales. Héctor Bellerín o Ángel Ortiz pueden entrar por Aitor Ruibal en el derecho.

En el izquierdo cualquier decisión que tome Pellegrini será discutida. El que está a mejor nivel, y ello habla mal del nivel actual en la demarcación y de la deficiente planificación en el carril zurdo, es Ricardo Rodríguez. El suizo deberá jugar el jueves y no está para 90 minutos cada tres días, pero Junior ya demostró en el Spyros Louis y en el Coliseum que sus prestaciones en estos momentos están muy lejos de ser aptas para el Betis. Si ninguno de ellos sale de titular, Valentín Gómez puede ser el inesperado de la defensa en una posición en la que ya ha actuado con anterioridad.

Hasta que Amrabat pueda vestirse de corto y coja ritmo y se haga con la titularidad, Marc Roca es el pivote del conjunto verdiblanco. De los últimos diez encuentros ha jugado en nueve y todos ellos los ha completado.

Fidalgo y Antony, en un entrenamiento del Betis en la CD Luis del Sol / Álex Mérida

A su lado, el incombustible Pablo Fornals que necesita y nunca tiene un descanso, será uno de sus acompañantes con Álvaro Fidalgo, que sorprendentemente se quedó sin minutos ante el Panathinaikos. Si el castellonense inicia en el banco, Nelson Deossa sería quien lo reemplazaría.

Antony, Abde y Cucho Hernández. Cualquier decisión que altere lo dicho en la delantera será no salir con los tres mejores jugadores del Betis en ataque. Pellegrini lo sabe y el Celta es un partido de seis puntos para amarrar una quinta plaza que puede tener el premio de la Champions League.