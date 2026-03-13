Real Betis Balompié - Celta de Vigo: horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié cayó derrotado este jueves en la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Panathinaikos en el Olímpico Spyros Louis en Atenas. Un penalti de Llorente a Svidersky transformado por Taborda en el 88' fue suficiente para que los de Manuel Pellegrini regresen este viernes, tras entrenar en la capital griega, de vacío a Sevilla.

Tendrá, por tanto, una única sesión en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el técnico verdiblanco para concienciar a los suyos del importante encuentro que se les avecina el domingo frente el Celta de Vigo en La Cartuja, un matchball por el quinto puesto que, por el momento, daría acceso a disputar la Champions League la siguiente temporada gracias al buen hacer de los equipos españoles en competiciones europeas, que ya aventajan a los alemanes en esa plaza extra para la máxima competición continental. Los vigueses llegan al choque tras empatar en casa ante el Lyon también el jueves en la ida de octavos de Europa League.

No se esperan grandes novedades en la convocatoria del Betis para medirse a los de Giráldez salvo que Sofyan Amrabat pueda llegar al duelo. Pellegrini tuvo cautela y emplazó la vuelta del marroquí a la próxima semana, pero Fajardo sí dejó entrever que quizá pudiera ir citado ante los celestes: Si no está para el Celta, estará disponible seguramente para el siguiente".

Mientras vuelve el pivote de Huizen, el chileno tendrá que recuperar la moral de un vestuario muy tocado en el plano anímico que suma cuatro encuentros sin ganar en un momento delicado de la temporada en el que debe rehacerse para afianzarse en la quinta plaza y luchar el jueves que viene por pasar en Europa League.

Horario del partido entre el Betis y el Celta

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Celta de Vigo de Claudio Giráldez en la jornada 28 de LaLiga EA Sports este domingo 15 de marzo a partir de las 18:30 horas en La Cartuja.

En los últimos cinco enfrentamientos con los verdiblancos como local, el Villarreal ha vencido en los dos más recientes, los de Pellegrini ganaron hace tres temporadas, perdieron hace cuatro y empataron hace cinco, por lo que habrá, a priori, mucha igualdad en el duelo entre ambos.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Celta de Vigo

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Celta de Vigo de Claudio Giráldez, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Después del choque con los vigueses, el Betis recibirá al Panathinaikos en la vuelta de octavos de final de la Europa League y viajará a Bilbao para medirse al Athletic Club en la jornada 29 antes del último parón internacional de la temporada.