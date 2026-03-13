El mensaje de Antony tras el golpe del Betis en Atenas: "Vamos a clasificar en casa"

Antony fue uno de los protagonistas de la derrota del Betis en Atenas ante el Panathinaikos. El conjunto verdiblanco cayó por la mínima con un gol de penalti de Taborda en el 88' que complica el pase a unos cuartos de final de la Europa League que sueña con alcanzar por primera vez.

Al término del encuentro habló el brasileño en zona mixta repasando las sensaciones que deja haber perdido en Grecia la ida de los octavos y manifestando total confianza en el equipo, como también hizo instantes antes Pellegrini en rueda de prensa, y en los béticos para darle la vuelta al resultado y clasificar a la siguiente fase el jueves que viene en La Cartuja.

Cómo está el equipo tras la derrota: "Un sentimiento un poco triste y frustrado, pero tenemos el partido de vuelta en casa, vamos a jugar con nuestra gente, con nuestra afición, así que vamos a seguir y confío 100% en mi equipo".

Béticos desplazados: "Los béticos siempre están con nosotros, donde jugamos siempre están con nosotros. Como he dicho, un partido muy difícil, un equipo que defiende mucho, pero tenemos el partido de vuelta en casa, tenemos que cambiar rápido la página, hacer autocrítica a todos los jugadores, pero lo más importante está todos nosotros juntos".

Al Betis le faltó paciencia

Qué ha pasado en el partido: Yo creo que tenemos que tener un poco más de paciencia, un equipo que defiende mucho, tenemos que tener paciencia con el balón, pero este partido ya fue, tenemos que cambiar, como he dicho, hacer la autocrítica también, porque tenemos que cambiar las cosas".

Mensaje a los béticos para la vuelta: "Los béticos siempre están con nosotros hasta la muerte, en casa, fuera de casa, pero como yo confío 100%, yo creo que todos los béticos también confían 100%, vamos a pelear para clasificar en casa".

Qué le pasa al Betis: "Complicado, como he dicho, tenemos que mejorar muchas cosas, vamos a mejorar, vamos a cambiar rápido, ahora tenemos dos partidos en casa, con nuestra gente, vamos a pelear".

Pubalgia: "Estoy recuperando, estoy haciendo tratamiento, no estoy 100%, pero estoy haciendo tratamiento y ojalá que día a día voy a estar mejor".